ASSISTIR AO VIVO Maranhão x Sampaio Corrêa COM IMAGENS Maranhense de 2025, HOJE (15/03)

O jogo entre Maranhão x Sampaio Corrêa acontece HOJE (15) às 16 hs. O mandante da partida é o primeiro time que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2025. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

Maranhão x Sampaio Corrêa: Onde assistir, estatísticas e tudo sobre o confronto do Maranhense 2025

A emoção do Campeonato Maranhense continua neste sábado, dia 15 de março de 2025, com um clássico estadual decisivo entre Maranhão e Sampaio Corrêa. A bola rola às 16h (horário de Brasília), e os torcedores aguardam um confronto eletrizante no estádio Nhozinho Santos, em São Luís.

Como chegam as equipes?

Maranhão – Foco na recuperação

O Maranhão Atlético Clube chega para o jogo após uma campanha irregular, somando três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o IAPE, mas aposta na força do elenco para buscar um bom resultado contra seu maior rival.

Últimos jogos do Maranhão:

01/03/25 – Maranhão 0x1 IAPE (Maranhense)

(Maranhense) 25/02/25 – Maranhão 0x1 Vitória (Copa do Brasil)

(Copa do Brasil) 19/02/25 – Maranhão 3×0 Viana (Maranhense)

(Maranhense) 02/02/25 – Maranhão 3×2 Imperatriz (Maranhense)

(Maranhense) 26/01/25 – Viana 0x1 Maranhão (Maranhense)

Sampaio Corrêa – Tentando encerrar jejum de vitórias

O Sampaio Corrêa vive um momento difícil e não vence há cinco partidas. A equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Imperatriz, resultado que aumentou a pressão sobre o elenco. Agora, a Bolívia Querida precisa reagir no estadual para manter vivas as chances de classificação.

Últimos jogos do Sampaio Corrêa:

09/03/25 – Sampaio Corrêa 1×2 Imperatriz (Maranhense)

(Maranhense) 06/03/25 – Sampaio Corrêa 1×1 Náutico (Copa do Brasil)

(Copa do Brasil) 26/02/25 – Sampaio Corrêa 0x1 Juazeirense (Copa do Brasil)

(Copa do Brasil) 19/02/25 – Tuna Luso 1×0 Sampaio Corrêa (Copa do Brasil)

(Copa do Brasil) 13/02/25 – CSA 4×0 Sampaio Corrêa (Copa do Brasil)

Retrospecto recente – Confrontos diretos

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o equilíbrio tem sido a tônica do clássico. O Sampaio Corrêa venceu os dois duelos de 2024, ambos por 1 a 0, enquanto o Maranhão triunfou por 3 a 0 em um jogo disputado em 2024.

Últimos jogos entre Maranhão x Sampaio Corrêa:

15/06/24 – Maranhão 0x1 Sampaio Corrêa

29/05/24 – Sampaio Corrêa 1×0 Maranhão

16/03/24 – Sampaio Corrêa 2×2 Maranhão

28/01/24 – Maranhão 3×0 Sampaio Corrêa

25/02/23 – Sampaio Corrêa 2×2 Maranhão

Odds e palpites para Maranhão x Sampaio Corrêa

As casas de apostas apontam um leve favoritismo para o Maranhão, que joga em casa e tem um desempenho mais consistente no estadual. Confira as cotações das principais plataformas:

Casa de Apostas Vitória Maranhão Empate Vitória Sampaio Corrêa Betano 2.50 3.00 2.65 BetEsporte 2.65 3.20 2.65 Estrelabet 2.57 3.14 2.54

➡ Palpite: Maranhão 1×0 Sampaio Corrêa

Onde assistir Maranhão x Sampaio Corrêa?

O clássico será transmitido ao vivo por plataformas de streaming e serviços de apostas que oferecem transmissões esportivas. Para assistir, basta ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Plataformas: Bet365, Betano, Estrelabet

Bet365, Betano, Estrelabet Streaming: Canais oficiais do Campeonato Maranhense e rádios esportivas locais

Conclusão

O clássico entre Maranhão e Sampaio Corrêa promete muitas emoções neste sábado. O Maranhão quer se recuperar no campeonato e conta com o apoio da torcida, enquanto o Sampaio Corrêa tenta encerrar uma sequência negativa. Quem levará a melhor? Fique ligado para acompanhar todos os detalhes dessa grande partida!

maranhaohoje.com.br.

No Maranhão, o canal da Federação Maranhense de Futebol (FMF) transmitirá o Campeonato Maranhense. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos DE hoje, e os jogos de amanhã na TV.