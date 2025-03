ASSISTIR AO VIVO Gama x Brasiliense COM IMAGENS FINAL pelo Candangão de 2025, HOJE (15/03)

Por MRNews



A partida entre Gama x Brasiliense acontece HOJE (15) às 16 hs, O mandante é o Gama que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Brasiliense de 2025, também conhecido como Candangão.

O Campeonato Candango de 2025 já está desenhado. O campeonato terá de volta o modelo todos contra todos na etapa inicial e a competição contará com nove rodadas que já estão definidas.

A temporada de 2025 do Candango contará com dez clubes que se enfrentarão pelo título do principal torneio de clubes do Distrito Federal. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) definiu em reunião do conselho arbitral realizada em novembro que a 1ª fase do campeonato será por meio de pontos corridos no formato todos contra todos e nove etapas já estão definidas. A tabela completa da primeira fase pode ser vista ao final deste artigo.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Gama x Brasiliense: Semifinal do Campeonato Brasiliense Promete Jogo Equilibrado

A semifinal do Campeonato Brasiliense 2025 coloca frente a frente Gama e Brasiliense, dois dos maiores clubes do Distrito Federal. A partida de ida acontece no dia 15 de março, às 16h (horário de Brasília), enquanto o jogo de volta será disputado em data a ser confirmada.

Histórico do Confronto

Nos últimos 10 encontros entre as equipes, o Brasiliense levou vantagem, vencendo seis jogos, enquanto o Gama saiu vitorioso em três oportunidades. Apenas um empate foi registrado nesse período.

A rivalidade entre os dois times faz com que este seja um dos duelos mais aguardados do torneio, já que ambos chegam embalados na fase de mata-mata em busca de uma vaga na grande final.

Momento das Equipes

Gama: A equipe fez uma campanha consistente na fase de grupos e busca surpreender o Brasiliense para alcançar a final.

A equipe fez uma campanha consistente na fase de grupos e busca surpreender o Brasiliense para alcançar a final. Brasiliense: Favorito ao título, o time chega confiante para o duelo, apostando na experiência de seus jogadores e na força do elenco.

Onde Assistir e Acompanhar

A partida contará com cobertura ao vivo por plataformas de placar em tempo real e pode ter transmissão por canais locais ou plataformas de streaming.

Com a promessa de um confronto equilibrado, quem sairá na frente na disputa por uma vaga na final?

por: Notícias do Candangão

A história do Candangão

O atual campeão do Campeonato Brasiliense é o Gama, que ganhou em 2019 E 2020. Entretanto, o campeonato é um dos mais novos do país. Já, o maior campeão é o Gama com 13 títulos. Mas, na sequência o Brasiliense vem com 9 títulos e o Taguatinga com 5.

O campeonato Candango de futebol retornou em suas quartas de final e terá jogos únicos até a final.