ASSISTIR AO VIVO CRB x ASA COM IMAGENS ALAGOANO 2025 HOJE (15/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida CRB x ASA acontece HOJE (15) às 16 hs. O mandante da partida é o CRB que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato ALAGOANO de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por Notícias do CRB e centrosportivoalagoano.com.br

Final do Campeonato Alagoano 2025: CRB x ASA decidem o título no Estádio Rei Pelé

No próximo sábado, dia 15 de março de 2025, às 16h, o Estádio Rei Pelé, em Maceió, será palco da grande final do Campeonato Alagoano entre CRB e ASA. Após um emocionante empate por 2 a 2 no primeiro jogo, em Arapiraca, as equipes entram em campo sem vantagem, e quem vencer no tempo normal conquista o título. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Ingressos esgotados para a torcida do CRB

A torcida do CRB esgotou todos os ingressos disponíveis para a finalíssima. Até a última terça-feira (11), cerca de 13 mil bilhetes já haviam sido vendidos, garantindo casa cheia para apoiar o Galo em busca do título estadual. citeturn0search3

Últimos ingressos para a torcida do ASA

Para os torcedores do ASA, ainda há uma última oportunidade de garantir presença na decisão. O clube disponibilizou 500 ingressos ao valor de R$ 60 cada, após subsidiar parte do custo original de R$ 100. As vendas ocorrem nesta quarta (12) e quinta-feira (13), exclusivamente para sócios, na bilheteria do Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Caso restem ingressos, a venda será aberta ao público geral na sexta-feira (14). citeturn0search2

Regulamento da final

Com o empate no jogo de ida, nenhuma das equipes possui vantagem para a partida decisiva. Assim, o vencedor no tempo regulamentar será declarado campeão alagoano de 2025. Se o confronto terminar empatado novamente, o título será decidido através de cobranças de pênaltis. citeturn0search3

Expectativa para a decisão

A final entre CRB e ASA promete ser um espetáculo de emoções para os torcedores alagoanos. Com casa cheia e ingressos praticamente esgotados, as equipes entram em campo determinadas a conquistar o título estadual. A torcida do Galo já garantiu presença maciça, enquanto os alvinegros ainda têm a chance de apoiar o Fantasma na busca pela taça.

A partida será transmitida ao vivo pela TV Gazeta (afiliada da Rede Globo em Alagoas) e pelo portal Globo Esporte, permitindo que os torcedores acompanhem cada lance dessa grande decisão.

Prepare seu coração e vista as cores do seu time, pois a final do Campeonato Alagoano 2025 promete ser inesquecível!