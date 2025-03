AO VIVO Sporting x Famalicão assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (15/03), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Previsão de Jogo: Sporting Lisboa x Famalicão – Primeira Liga (15/03/2025)

O Sporting Lisboa busca ampliar sua vantagem na liderança da Primeira Liga quando recebe o Famalicão neste sábado, 15 de março, para a 26ª rodada do campeonato. O time da casa chega ao confronto após uma boa sequência de vitórias, com a ambição de consolidar sua posição no topo da tabela.

Forma do Sporting Lisboa

O Sporting vem de duas vitórias consecutivas no campeonato, o que elevou seu total de pontos para 59, três à frente do Benfica, que ainda tem um jogo a menos. A equipe de Lisboa também segue invicta há 12 jogos na Primeira Liga, desde a última derrota para o Moreirense em dezembro de 2024. O time tem sido eficiente, especialmente em casa, onde obteve 31 pontos, perdendo apenas uma vez.

Forma do Famalicão

Por outro lado, o Famalicão vive uma fase de recuperação, com a última vitória sendo um 1-0 sobre o Rio Ave. A equipe ocupa a 9ª posição na tabela, com 34 pontos, resultado de 8 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. A defesa tem sido o ponto forte, mantendo seis partidas consecutivas sem sofrer gols, mais do que qualquer outra equipe na competição. Fora de casa, o Famalicão é a sexta melhor equipe, com 16 pontos em 12 jogos.

Histórico de Confrontos

Nos últimos sete encontros entre as duas equipes, o Sporting venceu todas as partidas, incluindo um 3-0 no jogo de ida desta temporada. O time de Lisboa, portanto, tem o favoritismo, principalmente pelo bom momento vivido e a força de sua linha de frente.

Prognóstico

Apesar da sólida defesa do Famalicão, a qualidade ofensiva do Sporting, com destaque para o artilheiro Viktor Gyokeres, que marcou dois gols na última partida, deve prevalecer. A previsão é de uma vitória apertada para os Leões, com um possível placar de 1-0.

Prováveis Escalações

Sporting Lisboa: Israel; Esgaio, Inácio, Reis; Fresneda, Felicíssimo, Debast, Araujo; Quenda, Gyokeres, Trincão.

Famalicão: Carevic; Pinheiro, Haas, Mihaj, Soares; Amorim, Looi; Sorriso, Sa, Aranda; Sejk.

Data: 15 de março de 2025

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Estádio: Estádio José Alvalade

O Sporting entra como favorito para este confronto, mas o Famalicão tem mostrado resiliência e pode surpreender.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.