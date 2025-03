América-MG x Atlético-MG assistir ao vivo agora COM IMAGENS Final do Troféu Inconfidência 2025 hoje (15/03)

A PARTIDA Athletic x Uberlândia Acontece HOJE, Hoje (15) às 20 hs pelo Campeonato Mineiro 2025, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O mandante da partida é o América-MG vbusca a vitória em seus domínios.

Athletic x Uberlândia: Datas, Horários e Onde Assistir à Final do Troféu Inconfidência

O Athletic Club e o Uberlândia vão decidir o título do Troféu Inconfidência 2025, torneio que garante vaga na Copa do Brasil de 2026. A Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou as datas e horários dos confrontos.

A partida de ida acontece no dia 8 de março, às 19h30, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Já a volta será no dia 14 de março, também às 19h30, na Arena Sicredi, em São João del Rei.

Regulamento da Final

Por ter feito a melhor campanha na fase inicial do Campeonato Mineiro, o Athletic terá a vantagem de decidir em casa. Em caso de dois empates ou vitórias com o mesmo saldo para cada lado, o campeão será decidido nos pênaltis.

Retrospecto no Campeonato Mineiro

Os dois times se enfrentaram na fase de grupos do Campeonato Mineiro, e o Uberlândia levou a melhor, vencendo o Athletic por 3 a 0 no Parque do Sabiá. Os gols foram marcados por Michael Paulista, Jhulliam e Jean Silva.

Nas semifinais do Troféu Inconfidência, o Athletic eliminou o Democrata-GV, enquanto o Uberlândia passou pelo Betim nos pênaltis.

Histórico e Títulos

Tanto o Athletic quanto o Uberlândia buscam o bicampeonato do torneio. O Uberlândia foi campeão em 2020, enquanto o Athletic levantou o troféu em 2024.

Onde Assistir

A transmissão dos jogos deve ocorrer nos canais oficiais da Federação Mineira e plataformas de streaming. Mais detalhes serão divulgados nos próximos dias.

A decisão promete ser equilibrada, e ambas as equipes chegam motivadas para conquistar a taça e garantir um lugar na Copa do Brasil do próximo ano.