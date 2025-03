América-MG x Atlético-MG assistir ao vivo agora COM IMAGENS Campeonato Mineiro 2025 hoje (15/03)

A PARTIDA América-MG x Atlético-MG Acontece HOJE, Hoje (15) às 16h30 hs pelo Campeonato Mineiro 2025, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O mandante da partida é o América-MG vbusca a vitória em seus domínios.

Por https://villanovamg.com.br

América-MG x Atlético-MG: onde assistir à final do Campeonato Mineiro 2025

Galo tem grande vantagem e busca o hexacampeonato estadual

América-MG e Atlético-MG entram em campo neste sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), para definir o campeão do Campeonato Mineiro 2025. O Coelho precisa de um verdadeiro milagre para reverter a goleada sofrida no jogo de ida, enquanto o Galo busca mais um título estadual com grande tranquilidade. Confira todas as informações sobre o confronto e onde assistir.

Onde assistir América-MG x Atlético-MG ao vivo?

A grande decisão terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas:

TV Aberta : Globo Minas (exceto para a região de Juiz de Fora)

: Globo Minas (exceto para a região de Juiz de Fora) TV Fechada : SporTV

: SporTV Pay-per-view: Premiere

Atlético-MG goleou no primeiro jogo e está perto do título

No primeiro confronto da final, o Atlético-MG não tomou conhecimento do rival e aplicou um contundente 4 a 0. Com esse resultado, o Galo pode até perder por três gols de diferença que, ainda assim, garante o título mineiro. Já o América-MG precisará vencer por quatro gols para levar a decisão para os pênaltis ou cinco para ser campeão no tempo normal.

O Coelho terá dificuldades extras para reverter o placar. O goleiro Cauan Barros está suspenso, enquanto Matheus Mendes, emprestado pelo Galo, não pode atuar por questões contratuais. Dessa forma, Jori será o titular. Apesar das reclamações da diretoria americana, o técnico não deve fazer grandes mudanças na equipe titular.

Já o Atlético-MG vem embalado e pode até repetir a escalação do primeiro jogo. O atacante Hulk voltou aos treinos e pode estar à disposição, aumentando ainda mais a confiança da torcida atleticana. O técnico Cuca não contará com Palacios, mas tem praticamente todo o elenco pronto para a decisão.

Galo quer manter a hegemonia estadual

Com a ampla vantagem, o Atlético-MG entra em campo determinado a confirmar o hexacampeonato mineiro e manter sua supremacia no futebol do estado. O time tem sido dominante no cenário estadual e agora mira a continuidade da temporada, que inclui desafios no Campeonato Brasileiro e torneios internacionais.

A torcida do Galo já se prepara para uma grande festa, mas o América-MG promete lutar até o último minuto para tentar surpreender. Será que o Coelho conseguirá o improvável, ou o Atlético-MG confirmará sua superioridade e levará mais um título?

A resposta será dada neste sábado, em um duelo que promete fortes emoções para os torcedores mineiros!