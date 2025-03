Alunos dos Centros de Inovação da Fundhas recebem certificados

Henrique Macedo





A quadra da sede da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), no Parque Industrial, foi palco nesta sexta-feira (14) da cerimônia de entrega de certificados aos alunos dos Centros de Inovação Sul, Norte e Eugênio de Melo.

Cerca de 600 formandos, que cursaram 19 cursos, receberam os cumprimentos pela jornada. Para Ana Gabrielle, de 17 anos, oradora da turma, fazer o curso de almoxarifado pode abrir portas futuramente. “Quase todas as empresas têm esse setor, então acho muito importante ter essa habilidade quando eu for procurar uma colocação no mercado de trabalho.”

Edna Moreira veio prestigiar a formatura do filho, Eder. “Um orgulho estar aqui, uma alegria ver mais uma etapa na vida dele.”

“Foram seis meses ótimos, convivência tranquila em sala, um curso muito bom e ajuda bastante futuramente”, disse Francisco Oliveira, de 16 anos, que fez o curso de webdesign na unidade Eugênio de Melo.

Mantida pela Prefeitura ao longo dos 37 anos de existência, a Fundhas contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens, que viram a possibilidade de realizar sonhos e de obter crescimento profissional.

Com atuação no contraturno da escola, a fundação oferece projetos voltados a diversas áreas – música, dança, teatro, artes, tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade – e mantém cuidado especial no reforço escolar. Todos os atendidos recebem gratuitamente alimentação, uniforme e transporte.



