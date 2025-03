Agentes do BRT Seguro apreendem menor após roubo de celular – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes do programa BRT Seguro apreenderam um adolescente na noite de quinta-feira, 13, por roubo de celular dentro de um ônibus do BRT. O jovem furtou o telefone de um passageiro no momento em que a porta do coletivo se abriu, mas o motorista conseguiu fechá-la a tempo, impedindo que o infrator fugisse.

Após o flagrante, registrado pelas câmeras de segurança, a equipe do BRT Seguro foi acionada e conseguiu interceptar o ônibus articulado na estação Leila Diniz, ainda com o celular em poder do adolescente.

A ocorrência foi registrada na 32ª DP, na Taquara, e posteriormente encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.