Agência Minas Gerais | Governo de Minas e ABF assinam acordo para desenvolver o mercado de franquias, que gera cerca de 150 mil empregos no estado

O Governo de Minas formalizou, nesta sexta-feira (14/3), a criação de um grupo de trabalho em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF) para desenvolver o mercado de franquias no estado, um importante setor que gera emprego e renda para os mineiros. A solenidade foi realizada no Auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, na presença de franqueadores, franqueados e fornecedores.

























Esta é mais uma ação do Governo de Minas voltada ao setor. Em 2024, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para fortalecer o ambiente de negócios de franqueadores e franqueados no estado, promovendo oportunidades para o segmento em educação, linhas de crédito e incentivos. “A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG) tem trabalhado para criar um ambiente de negócios favorável para quem quer empreender no estado”, ressaltou a secretária Mila Corrêa da Costa.

























Segundo o balanço do franchising, divulgado pela ABF em 2024, o setor de franquias cresceu 12,7% em Minas Gerais frente ao ano anterior, com faturamento de R$ 23,6 bilhões. São mais de 17,8 mil operações de franquias e mais de 149,4 mil trabalhadores diretos do setor no estado. A perspectiva é de que o segmento se desenvolva de forma sustentável em Minas por meio das ações do grupo de trabalho.

























Sobre a ABF

A ABF é uma entidade sem fins lucrativos, que representa o sistema de franquias brasileiro. O setor registrou faturamento anual superior a R$ 240 bilhões em 2023, mais de 195 mil operações e cerca de 3,3 mil marcas de franquias espalhadas por todo o Brasil.

Além disso, o franchising no Brasil responde por mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e emprega diretamente cerca de 1,7 milhão de pessoas.

O objetivo da ABF é fomentar a franchising brasileiro, nacional e internacionalmente, além de aperfeiçoar o sistema de franquias do país por meio da capacitação de pessoas em cursos presenciais e on-line, do estímulo à inovação, da disseminação das boas práticas, da representação junto às diversas instâncias públicas e divulgação dos resultados do setor.

“O franchising é o empreendedorismo assistido, com riscos minimizados e que trabalha muito a educação, com a transferência de conhecimento do franqueador para o franqueado, o que chega à sociedade em forma de produtos e serviços de maior qualidade, e que gera muitos empregos e impostos”, descreveu Décio Pecin.