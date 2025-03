Agência Minas Gerais | Governador encerra seminário que une profissionais do Japão e Minas na cooperação para prevenção de desastres

Posted on

Mato Grosso do Sul tem previsão de sol e variação de nebulosidade, para este fim de semana, porém com possibilidade de ocorrerem chuvas e tempestades. O grande destaque do final de semana é que as temperaturas estarão em elevação e podem atingir valores próximos aos 37°C e 40°C, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira. A […]