Ação social e palestra educativa levam importância do descarte correto do lixo e cuidados com bocas de lobo para crianças e adolescentes da Pastoral do Menor

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), por meio da equipe de Educação Ambiental, Serviço Social e Setor de Alvenaria e Próprios, levou, nesta quarta e quinta-feira (12 e 13), uma ação social e de consciência ambiental para um público de cerca de 300 crianças e adolescentes atendidos pela Pastoral do Menor do bairro Ana Paula Eleutério. Foram abordados temas relativos ao meio ambiente, lixo e bocas de lobo, além de dicas e informações sobre o uso consciente e a economia da água.

A atividade integrou a programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Água e ao Dia do Rio Sorocaba (22 de março), que fazem parte do calendário oficial de datas alusivas ao meio ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 8.812/2009, bem como compõe o rol de atividades do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial, desenvolvido pelo Serviço Social, via contrato firmado com a Caixa. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso consciente, qualidade das águas do Rio Sorocaba e a conservação dos mananciais.

Inicialmente, no auditório da sede da Pastoral do Menor, o grupo teve a oportunidade, dividido em duas turmas, de aprender sobre os cuidados e o descarte correto do lixo. No segundo momento, as crianças e adolescentes realizaram atividades práticas e criativas de pintura para despertar a conscientização dos cuidados com as bocas de lobo.

O lixo, quando jogado de forma inconsequente nas ruas e parques da cidade, além de sujar esses espaços, impacta seriamente na fauna e na flora local e volta de forma negativa para a população, ao danificar o aspecto visual da cidade, exalar mau cheiro, atrair animais peçonhentos, entupir bueiros e propiciar alagamentos. Ao chegar ao Rio Sorocaba, o lixo impacta ainda mais seriamente a fauna, a vegetação e o próprio rio.

Resíduos, como papéis, embalagens e outros sólidos, nunca podem ser descartados nas ruas, calçadas ou em terrenos baldios. Muitos animais que vivem ali, ou são atraídos pelo lixo, podem comprometer o bem-estar da comunidade e a qualidade do ambiente. Sobras de alimentos e entulhos, por exemplo, atraem ratos, escorpiões, baratas, caramujo africano, entre outros animais que podem trazer doenças e riscos à saúde. Além disso, muitos recipientes que acumulam água parada podem se tornar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

Já em obras ou construções, não se pode permitir que terra, areia ou pedras, por exemplo, sejam levadas pela água da chuva, porque esse material pode entupir as bocas de lobo. Por isso, o comportamento da população, além do trabalho contínuo do Poder Público, é fundamental para garantir a cidade sempre limpa.

Eventuais denúncias sobre descarte irregular de entulho, resíduos eletroeletrônicos e demais inservíveis na cidade podem ser feitas pelos canais da Ouvidoria do Município, que são o site: http://central156.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/; o WhatsApp: (15) 99129-2426 e o telefone 156.