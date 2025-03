Vitória de Guimarães x Real Betis ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (13/03), PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Vitória de Guimarães x Real Betisn acontece HOJE (13) às 17 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Prévia: Vitória de Guimarães x Real Betis – Prognóstico, Notícias e Escalações

Data: 13 de março de 2025 (quinta-feira)

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães, Portugal

Competição: Conference League – Oitavas de final (jogo de volta)

Jogo de ida: 2-2

Vitória de Guimarães e Real Betis voltam a se enfrentar pela partida de volta das oitavas de final da Conference League, em um confronto que segue completamente aberto após o empate por 2 a 2 no primeiro jogo, realizado na Espanha. Agora, a equipe portuguesa conta com o apoio de sua torcida para tentar garantir uma vaga nas quartas de final.

Análise do Jogo

Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães mostrou resiliência no primeiro jogo, conseguindo buscar o empate duas vezes fora de casa. A equipe de Luís Freire está invicta na Conference League até o momento e aposta no fator casa para tentar a classificação. Jogando no Estádio D. Afonso Henriques, o Vitória tem um excelente retrospecto: 12 vitórias em 19 partidas na temporada.

No Campeonato Português, o time vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Boavista, o que mantém sua boa fase recente. A equipe tem mostrado consistência defensiva, mas precisará melhorar sua transição ofensiva para superar a defesa do Betis.

Forma recente na Conference League: WWDWDD

Forma recente geral: DDDWDW

Real Betis

O Betis, comandado por Manuel Pellegrini, deixou escapar a vitória no jogo de ida e agora precisa de um bom resultado fora de casa para continuar vivo na competição. A equipe espanhola tem alternado bons e maus momentos na temporada, mas chega embalada por uma vitória sobre o Las Palmas por 1 a 0 em La Liga.

Os espanhóis são letais ofensivamente e marcaram gols em nove dos últimos dez jogos fora de casa, mas precisam melhorar sua defesa, que tem sido vazada com frequência. A experiência de jogadores como Isco e Bakambu pode ser um diferencial para os visitantes.

Forma recente na Conference League: LWWWLD

Forma recente geral: WLWWDW

Notícias das Equipes e Escalações Prováveis

Vitória de Guimarães

O técnico Luís Freire não poderá contar com Bruno Gaspar, Gustavo Silva e Jesus Ramirez, todos lesionados. No entanto, a equipe pode ter a volta de alguns titulares que foram poupados na última rodada do campeonato português.

Provável escalação:

Varela; Heverton, Borekovic, Villanueva, J.T. Mendes; Silva, Handel; Embalo, Mendes, Arcanjo; Oliveira.

Real Betis

No lado do Betis, Marc Roca e Giovani Lo Celso continuam fora por lesão, enquanto William Carvalho ainda não está em condições ideais para retornar. Chimy Ávila volta ao time após cumprir suspensão. Johnny Cardoso viajou com a equipe, mas é dúvida.

Provável escalação:

Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Fornals, Altimira; Antony, Isco, Rodriguez; Bakambu.

Palpite e Prognóstico

A expectativa é de um duelo equilibrado, como ocorreu no primeiro jogo. O Vitória de Guimarães tem um excelente retrospecto em casa, enquanto o Betis tem qualidade técnica para buscar um bom resultado fora. No entanto, o fator casa pode ser decisivo para os portugueses.

Palpite: Vitória de Guimarães 2-1 Real Betis

O Vitória tem sido muito forte jogando em seus domínios e pode aproveitar o apoio da torcida para conquistar a vaga nas quartas de final.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+.