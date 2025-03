Tottenham x AZ Alkmaar ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/03)

O jogo entre Tottenham x AZ Alkmaar acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

O Tottenham Hotspur recebe o AZ Alkmaar nesta quinta-feira (13 de março de 2025), às 17h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Os Spurs precisam reverter a desvantagem do primeiro jogo, onde perderam por 1 a 0 na Holanda, devido a um gol contra de Lucas Bergvall.

Com uma vaga nas quartas de final em jogo, o vencedor enfrentará Eintracht Frankfurt ou Ajax na próxima fase.

Análise do Jogo

Tottenham Hotspur

A equipe comandada por Ange Postecoglou enfrenta uma de suas partidas mais decisivas da temporada. Eliminados da FA Cup e da Copa da Liga Inglesa, os Spurs depositam suas esperanças na Liga Europa como última chance de conquistar um título na temporada.

Apesar da derrota na ida, o retrospecto em casa anima os torcedores: o Tottenham venceu quatro dos últimos cinco jogos contra clubes holandeses no seu estádio, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre o próprio AZ na fase de grupos. Além disso, o clube londrino tem um histórico impressionante na competição, marcando gols em suas últimas 29 partidas em casa na Liga Europa.

No entanto, a defesa tem sido um problema. No último jogo da Premier League, o time sofreu dois gols do Bournemouth antes de buscar o empate, demonstrando vulnerabilidade defensiva.

AZ Alkmaar

O AZ Alkmaar chega embalado após quebrar um tabu de dez partidas sem vencer times ingleses na última semana. No entanto, seu desempenho fora de casa é preocupante. A equipe holandesa perdeu todos os nove jogos que disputou na Inglaterra em competições europeias – a pior sequência de derrotas de um clube contra times ingleses na história da UEFA.

Outro problema para os holandeses é o desempenho recente longe de seus domínios: são dez partidas sem vitória como visitante em competições continentais. Mesmo assim, o time teve a oportunidade de descansar, pois a federação holandesa permitiu o adiamento de sua partida do fim de semana contra o Waalwijk.

A equipe de Maarten Martens vive um 2025 promissor, chegando à final da Copa da Holanda contra o Go Ahead Eagles e brigando pelas primeiras posições da Eredivisie.

Forma Recente

Tottenham Hotspur (Últimos 6 jogos)

❌ Derrota 1-2 vs. Wolves (Premier League)

✅ Vitória 2-0 vs. Brentford (Premier League)

✅ Vitória 3-1 vs. Fulham (Premier League)

❌ Derrota 0-2 vs. Manchester United (FA Cup)

❌ Derrota 0-1 vs. AZ Alkmaar (Liga Europa – ida)

⚖️ Empate 2-2 vs. Bournemouth (Premier League)

AZ Alkmaar (Últimos 6 jogos)

✅ Vitória 2-0 vs. Utrecht (Eredivisie)

✅ Vitória 3-1 vs. NEC Nijmegen (Eredivisie)

❌ Derrota 0-1 vs. PSV Eindhoven (Eredivisie)

✅ Vitória 2-1 vs. Galatasaray (Liga Europa)

✅ Vitória 1-0 vs. Tottenham (Liga Europa – ida)

✅ Vitória 2-0 vs. Heracles Almelo (Copa da Holanda)

Notícias das Equipes

Tottenham Hotspur

O Tottenham terá que lidar com algumas ausências importantes. Rodrigo Bentancur está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Dejan Kulusevski e Richarlison estão lesionados, enfraquecendo o setor ofensivo.

Por outro lado, Cristian Romero e Micky van de Ven retornaram recentemente e devem formar a dupla de zaga titular. Archie Gray e Lucas Bergvall, que começaram no banco no último jogo da Premier League, podem ser utilizados no meio-campo.

Provável escalação do Tottenham:

Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero, Udogie; Bergvall, Gray, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

AZ Alkmaar

O time holandês também terá desfalques. Mayckel Lahdo e Denso Kasius se lesionaram no primeiro jogo e não viajaram para Londres. Sven Mijnans, Ruben van Bommel, Jayden Addai e Mexx Meerdink também estão fora, diminuindo as opções do treinador Maarten Martens.

Um nome que pode chamar atenção é Troy Parrott, atacante formado pelo Tottenham, que deve ser titular e tem a chance de marcar contra seu ex-clube.

Provável escalação do AZ Alkmaar:

Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Buurmeester, Koopmeiners; Poku, Parrott, Sadiq.

Prognóstico e Palpite

Apesar da vantagem do AZ Alkmaar, o Tottenham é favorito para vencer este confronto. Os Spurs costumam ser fortes em casa e têm um elenco superior tecnicamente. Além disso, a defesa do AZ não inspira muita confiança, especialmente em jogos fora de casa.

Palpite: Tottenham Hotspur 4-1 AZ Alkmaar

O Tottenham deve aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para buscar a classificação. A equipe londrina tem mais experiência em jogos decisivos e deve explorar a fragilidade defensiva do AZ.

Onde assistir?

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo streaming Star+.

