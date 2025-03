Por MRNews



Itaperuna: Nova Tentativa de Ataque a Sistema de Processo Seletivo da Secretaria de Educação

Itaperuna, 11 de março de 2025 – O Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna sofreu ontem, 10 de março, mais uma tentativa de ataque cibernético, forçando a interrupção da prova online. O incidente ocorreu durante a aplicação da etapa de testes para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial para Pessoal de Apoio (PSS), previsto para ocorrer de forma remota.

De acordo com a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Itaperuna, o ataque foi direcionado aos servidores que gerenciam o acesso às provas, comprometendo temporariamente a segurança da plataforma. Como resultado, a administração decidiu cancelar a prova online e adotar novas medidas para proteger a integridade do processo seletivo.

Em um comunicado à população e aos candidatos, a Prefeitura afirmou que o processo seletivo continuará em conformidade com as normativas de legalidade, publicidade e transparência. Para garantir o andamento do processo, todos os candidatos foram convocados a comparecer pessoalmente ao Centro Poliesportivo de Itaperuna, onde deverão entregar seus currículos. A entrega será feita na quadra coberta do centro, entre 10h e 20h, nesta quarta-feira, 12 de março.

A Prefeitura de Itaperuna também garantiu que medidas adicionais de segurança estão sendo implementadas para evitar novos incidentes durante as próximas etapas do processo seletivo.

A Secretaria de Educação reafirma seu compromisso com a transparência e a continuidade do processo seletivo, buscando assegurar que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades de participação, sem prejuízos por conta de falhas externas.

