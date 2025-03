Sodie Mesquita x São José ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (14/03)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sodie Mesquita x São José hoje, HOJE (14) as 19 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

No próximo dia 14 de março de 2025, o confronto entre Sodie Mesquita W e São José W promete agitar a LBF Feminina. O jogo, que será transmitido ao vivo, tem início marcado para às 19h, e os fãs de basquete poderão acompanhar o duelo de perto, seja pelo live stream ou no livescore, para ficar por dentro dos detalhes e dos resultados em tempo real.

Ambas as equipes têm enfrentado desafios em suas últimas partidas. O Sodie Mesquita W vem de algumas derrotas duras, mas também conseguiu bons resultados em confrontos anteriores. No último embate contra o São José W, no 5 de junho de 2024, a vitória foi para o São José W, que venceu por 74 a 67, mostrando um bom desempenho em quadra.

Por outro lado, o São José W não tem tido um desempenho tão constante, sofrendo algumas derrotas como contra o Corinthians F no 8 de março de 2025, com um placar de 72 a 58. Eles buscam uma recuperação, e uma vitória contra o Sodie Mesquita W seria crucial para manter suas chances de avanço.

Os fãs podem assistir à partida ao vivo em plataformas de streaming como bet365, Betano.br e BetEsporte, desde que tenham saldo em suas contas ou tenham feito uma aposta nas últimas 24 horas. Regras de localização geográfica e transmissão ao vivo se aplicam.

Se você gosta de apostas, o Sodie Mesquita W e o São José W estarão disponíveis para apostas em diversas plataformas. Não deixe de conferir as odds e as possíveis surpresas que essa partida pode oferecer.

Historicamente, o confronto direto entre essas duas equipes tem mostrado um equilíbrio, com vitórias alternadas. A última partida entre Sodie Mesquita W e São José W, realizada em abril de 2024, terminou com uma vitória do Sodie Mesquita W por 75 a 41, mostrando uma grande performance da equipe da casa.

