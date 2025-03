Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana apoia corrida neste Domingo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que, em razão da realização de uma corrida de rua promovida pela administração do Buriti Shopping Guará, no próximo domingo, (16), a partir das 7h, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana prestará apoio para proporcionar a segurança e fluidez do trânsito durante o evento. Ocorrerá, a partir das 6h, a interdição de algumas vias temporárias que serão liberadas gradualmente conforme a passagem dos atletas.

Confira abaixo:

A Avenida JK terá interdição parcial na pista junto ao canteiro central, no trecho entre a rotatória Anunciata AP. Cavalca Alves, localizada nas proximidades da empresa Manoel Auto Peças, e na rotatória Luiz Carlos Miranda de Carvalho, imediações do Buriti Shopping.

No momento da largada, 7h, às seguintes vias estarão totalmente interditadas: do Buriti Shopping até a Praça Martin Afonso, conhecida como Três Garças/Senac, e a Ponte Euryclides de J. Zerbini. No trecho entre a Praça Martin Afonso e a rotatória Luiz Carlos Miranda de Carvalho, haverá interdição parcial. Da rotatória Luiz Carlos Miranda de Carvalho até a rotatória Anunciata AP. Cavalca Alves, a interdição também será parcial. Já no trajeto da rotatória Anunciata AP. Cavalca Alves, passando pela Avenida Luiz Carlos da Fonseca até a rotatória Benedito Geraldo de Carvalho, localizada no Jardim Rony, o trânsito estará totalmente interditado.

No retorno dos atletas, a Avenida Luiz Carlos da Fonseca permanecerá interditada, assim como a Rua Júlia Antunes Moreira, no bairro Chácara Selles, e a Rua Professor Silvio José Marcondes Coelho, também no bairro Chácara Selles. Os corredores seguirão por essa mesma rua no retorno, passando novamente pela Rua Júlia Antunes Moreira, entrando na Avenida JK e finalizando a prova em frente à entrada principal do Buriti Shopping.

Contamos com a colaboração de todos.