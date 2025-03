São José avança com tecnologia e integração na segurança

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

A segurança é uma prioridade em São José dos Campos. Por meio de ações estratégicas como a criação do Programa São José Unida e a implantação do Centro de Segurança e Inteligência (CSI), a cidade tem alcançado excelentes resultados na redução dos índices criminais, mesmo com o crescimento gradual da população.

Comparando os índices criminais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), entre janeiro de 2016, ano anterior a criação do Programa São José Unida e, janeiro de 2025, os resultados são expressivos:

Roubo de veículos: de 67 para 6 – redução de 91%

91% Furto de veículos: de 143 para 55 – redução de 62%

62% Homicídio doloso: de 9 para 3 – redução de 67%

67% Roubo outros: de 286 para 70 – redução de 75,5%

Analisando ainda a variação mais recente, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, a tendência de queda continua:

Furto de veículos: de 78 para 55 – redução de 29,5%

29,5% Furtos outros: de 517 para 468 – redução de 9,5%

9,5% Roubo outros: de 73 para 70 – redução de 4,1%

São José Unida

O Programa São José Unida criado foi um marco na segurança pública da cidade, com a integração entre as Forças de Segurança, incluindo, polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária, além da Guarda Civil Municipal. Esse trabalho conjunto fortaleceu o combate ao crime.

CSI

Outra ação estratégica bem sucedida foi a implantação em 2021, do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) que é uma referência nacional no uso de tecnologia para monitoramento urbano.

Em 2024, foram recebidas 1.051 visitas ao centro, incluindo delegações de 10 estados brasileiros e representantes de 6 países, como China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Reino Unido e África do Sul.

Com câmeras de última geração estrategicamente posicionadas em ruas, praças e parques, São José dos Campos é monitorada 24 horas por dia.

Mais investimentos

Neste ano 2025, o número de câmeras inteligentes passará de 1.186 para 1.691, com tecnologia ainda mais moderna e atualizada. Desde sua criação em 2021, o CSI já registrou 3.089 atendimentos, resultando em:

703 veículos recuperados

320 foragidos capturados

1.460 detenções

Futuro mais seguro

Esses avanços são a prova de que São José dos Campos segue firme no caminho da segurança, investindo em tecnologia, integração das forças policiais e ações estratégicas. A cidade continua trabalhando para proporcionar um ambiente cada vez mais seguro para todos.



