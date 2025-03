Santa Cruz x Sport , ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Pernambucano de 2025, HOJE (15/03), palpites, escalações

A partida entre Santa Cruz x Sport acontece HOJE (15/03). O mandante da partida desta vez é o Santa. O Campeonato Pernambucano de 2025 é transmitido conforme abaixo e o horário do jogo pode ser visto a seguir.

Santa Cruz x Sport fecham Disputa por Vaga na Final do Campeonato Pernambucano 2025

No próximo sábado, 15 de março de 2025, Santa Cruz e Sport se enfrentarão no Estádio do Arruda, às 16h30, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. No primeiro confronto, o Sport venceu por 2 a 0, colocando o Santa Cruz em uma posição desafiadora para reverter o placar e avançar à final.

Histórico Recente

O Sport leva vantagem nos últimos confrontos contra o Santa Cruz. Nos cinco encontros mais recentes, o Leão da Ilha venceu três vezes e empatou duas, demonstrando sua superioridade no clássico. A última vitória do Santa Cruz sobre o rival ocorreu em 2023.

Desfalques

Para o confronto, o Sport não poderá contar com Zé Roberto, que sofreu uma ruptura dos ligamentos do joelho, e Rafael Thyere, afastado devido a uma hérnia de disco. citeturn0search2 O Santa Cruz não possui desfalques confirmados até o momento.

Torcida Única

Em uma medida para garantir a segurança e a ordem pública, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), em conjunto com a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, determinou que os clássicos entre Santa Cruz e Sport sejam realizados com torcida única. Assim, apenas os torcedores do time mandante poderão comparecer ao estádio. citeturn0search0

Transmissão

Os torcedores poderão acompanhar o clássico ao vivo pela TV Globo Pernambuco, que fará a transmissão em TV aberta para todo o estado. citeturn0search1

Expectativas para o Jogo

O Santa Cruz precisa vencer por uma diferença de dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou por três gols para avançar diretamente à final. Já o Sport joga com a vantagem do empate e até mesmo uma derrota por um gol de diferença para garantir sua vaga na final do Campeonato Pernambucano 2025.

Este clássico promete ser um dos mais emocionantes dos últimos anos, com o Santa Cruz buscando reverter a desvantagem e o Sport tentando consolidar sua superioridade recente no confronto.