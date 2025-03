Ronda Maria da Penha completa quatro anos com mais de 58 mil acolhimentos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Equipe da Ronda Maria da Penha – Robert-Gomes / Prefeitura do Rio

A Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, completa, nesta quarta-feira (12/3), quatro anos de atuação. De 2021 até o último dia 20, foram feitos 58.185 acolhimentos, sem nenhum registro de feminicídio entre as assistidas pelo grupamento especial. No período, 9.114 mulheres receberam proteção da Guarda. Atualmente, 3 mil contam com o apoio da instituição.

A Ronda Maria da Penha atua na fiscalização do cumprimento de medidas protetivas de urgência expedidas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. O objetivo é promover a proteção de mulheres que já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar e prevenir a revitimização.

São consideradas acolhimentos as ações de rondas e visitação às assistidas, realizadas periodicamente pelas equipes de guardas municipais. As mulheres também podem acionar o grupamento em situações emergenciais. De acordo com o levantamento do mês passado, haviam sido registradas 110 prisões em flagrante, 43 delas em 2024. Em todas as ocorrências, os agentes conseguiram garantir a integridade das vítimas e a condução dos suspeitos para a delegacia.

A Ronda conta com três bases operacionais: em São Cristóvão, Madureira e Bangu. O grupamento possui um efetivo de 104 guardas municipais. Para integrá-lo, os agentes passam por um curso de capacitação.