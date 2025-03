RETIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Moradores do Lins recebem o programa Favela com Dignidade – Divulgação A Prefeitura do Rio levou o programa Favela com Dignidade à comunidade Boca do Mato, no Complexo do Lins, neste sábado (28/10), e atendeu 1.413 pessoas. Diversas secretarias e órgãos municipais participaram da ação conjunta, promovida pela Secretaria de Ação Comunitária. Foram oferecidos serviços […]