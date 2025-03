Projeto “PTS na Escola” inicia etapa 2025 atendendo alunos da rede municipal de ensino de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) e da Secretaria de Educação (Sedu), deu início às ações educativas do “PTS na Escola” edição 2025. Por meio do projeto, que tem parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), um ônibus adaptado vai até as escolas municipais, permanecendo oito dias em cada unidade, para levar aulas e oficinas de robótica, ciência e tecnologia aos estudantes do Ensino Fundamental dos anos iniciais e finais.

Em 2022, na primeira etapa, o projeto atendeu um total de 180 alunos da rede. Em 2023 e 2024, outras 300 crianças, a cada ano, foram beneficiadas pelo programa, que neste agora, em 2025, deverá atender outros 200 alunos, de diferentes escolas da rede municipal.

Nesta nova etapa, a primeira escola beneficiada com o projeto é a E.M. “Jaci Dourado Matielli”, localizada no Jardim Montreal, na Zona Oeste. Ali, 60 estudantes, com idades entre oito e 10 anos, organizados em duas turmas, começaram a receber, nesta terça-feira (11), as aulas na sala maker da unidade escolar, com atividades que envolvem questões de lógica, ciência e robótica.

Para a presidência do Parque Tecnológico de Sorocaba, o programa “PTS na Escola” realiza um importante papel no âmbito educacional. “Sempre destaco que esse projeto, que visa contribuir para a formação dos estudantes, dando a eles a oportunidade de conhecer robótica, programação, lógica, eletrônica, entre outras ciências, para que possam vivenciar as profissões do futuro, é um dos nossos mais importantes pilares e motivo de muita alegria para todos nós”, afirma o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara. “Esta ação possibilita às crianças a vivência de inovações tecnológicas existentes aqui, no PTS. É uma grande satisfação ver os estudantes entusiasmados por aprender”, ele completa.

“Eu acredito muito nesse programa e só temos que agradecer por fazermos parte dele, pois tem tudo a ver com essa nova geração. No ano passado, também participamos desse programa. Nós dispomos de uma sala maker, onde são transmitidos os ensinamentos e conceitos que vêm complementar aquilo que já é ensinado aqui. Ou seja, ele agrega em muito no processo de aprendizado dos alunos e estamos muito felizes com o resultado”, afirma a diretora da escola, Karina Rodrigo Zago das Neves.

“Nossos estudantes estão, cada vez mais, conectados e ligados ao mundo digital. Abordar o conhecimento tecnológico junto às disciplinas regulares é fundamental para o crescimento intelectual e educacional das nossas crianças”, completa o gestor da Secretaria de Educação, Fernando Augusto de Souza.