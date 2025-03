Prefeitura inicia cirurgias no Hospital de Olhos do Vale

Posted on

A importância da atuação dos advogados na manutenção da garantia de direitos aos cidadãos de Mato Grosso do Sul foi um dos pontos abordados durante a abertura da XVI Conferência Estadual da Advocacia do MS. O governador Eduardo Riedel participou do evento realizado na noite desta quinta-feira (19), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil […]