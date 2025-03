Prefeitura de Sorocaba utiliza programa para investir no desenvolvimento de novos líderes no serviço público – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Escola de Gestão Pública (EGP) “Dr. José Caetano Graziosi”, vinculada à Secretaria de Recursos Humanos (Serh), realizou, nos dias 19 de fevereiro e 10 de março, a primeira etapa do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL), com os servidores recém-nomeados para cargos de chefia. Os treinamentos ocorreram na Secretaria da Cidadania (Secid) e na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, respectivamente.

A iniciativa visa preparar as novas lideranças para os desafios da administração pública, reafirmando o compromisso da EGP de capacitação e de desenvolvimento dos servidores públicos municipais. Essa primeira etapa contou com um conteúdo focado em temas fundamentais para o desempenho eficaz das lideranças e a melhoria contínua dos serviços públicos.

Durante o treinamento de 12 horas, os participantes discutiram tópicos, como gestão e liderança, aspectos legais da administração pública, práticas de recursos humanos e estrutura da Controladoria Geral do Município. Além disso, foram abordados temas essenciais, como Licitação, Corregedoria, Proteção de Dados e Ouvidoria. A formação também foi marcada pela abordagem de aspectos comportamentais, com dinâmicas e reflexões que buscaram fortalecer valores essenciais para uma liderança eficaz.

Para a ação, a EGP contou com a participação do procurador do Município, Dr. Alexandre Junger, do controlador-geral do Município, Carlos Alberto de Lima Rocco Junior, do corregedor-geral do Município, Otávio Martinez Isaquiel Ferreira, do auditor-geral, Leonardo Domingues Nascimento, do chefe de Divisão, Flávio Luiz Vieira e do coordenador de Proteção de Dados, Robles Matheus Soares Vaz, além da equipe da Divisão de Pagamentos e Apontamentos, da Secretaria de Recursos Humanos.

A Escola de Gestão Pública proporciona os treinamentos de forma híbrida, combinando encontros presenciais e cursos à distância (EAD), garantindo flexibilidade sem comprometer a qualidade do aprendizado. Esse investimento estratégico da Secretaria de Recursos Humanos reflete o compromisso com a formação de líderes preparados para enfrentar os desafios contemporâneos e assegurar um serviço público de excelência, alinhado às necessidades dos munícipes.