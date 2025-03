Operação Ferro-Velho interdita dois estabelecimentos irregulares nesta quinta-feira (13) – Agência de Notícias

Posted on

São 20 vagas e as inscrições vão até 13 de março O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas para o curso presencial de Técnico em Mecânica, no município de São José dos Campos. São 20 vagas ofertadas e as […]