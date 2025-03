Olympiacos x Bodo/Glimt ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/03)

O jogo entre Olympiacos x Bodo/Glimt acontece HOJE 14h45 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Olympiacos x Bodo/Glimt: Prévia, Prognósticos e Escalações | Liga Europa 2025

Data: 13 de março de 2025

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Georgios Karaiskakis, Grécia

Fase: Oitavas de final – Jogo de volta

Transmissão: ESPN, Star+

Prévia do Confronto

O Olympiacos recebe o Bodo/Glimt no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa com a missão difícil de reverter um placar adverso. A equipe grega sofreu uma derrota por 3 a 0 na Noruega e agora precisa de uma atuação impecável para sonhar com a classificação.

Apesar do resultado expressivo do primeiro jogo, os gregos tiveram boas oportunidades e registraram um xG de 1.99, mostrando que poderiam ter saído com um placar melhor. Agora, jogando em casa, o Olympiacos se apega ao seu forte retrospecto no Georgios Karaiskakis, onde já conquistou vitórias contundentes nesta edição do torneio.

Por outro lado, o Bodo/Glimt vive um momento histórico na competição. Após garantir a vaga no mata-mata com uma vitória dramática sobre o Twente, o time norueguês chega embalado para confirmar sua classificação às quartas de final pela primeira vez.

Análise das Equipes

Olympiacos

O técnico José Luis Mendilibar tem alguns desfalques importantes, incluindo o atacante Ayoub El Kaabi, artilheiro do time em competições europeias no estádio Karaiskakis. Dani Garcia e Yusuf Yazici também estão fora.

Mesmo com essas ausências, a equipe aposta na força do seu estádio, onde já goleou times como Braga e Qarabag por 3 a 0 nesta Liga Europa. Para avançar, o Olympiacos precisará repetir um desses placares e levar o jogo para a prorrogação.

✅ Forma recente na Liga Europa: D-D-D-W-W-L

✅ Forma recente geral: D-W-W-W-L-W

Provável escalação:

Tzolakis; Ortega, Carmo, Biacone, Rodinei; Mouzakitis, Hezze; Palma, Chiquinho, Martins; Yaremchuk

Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt fez um jogo inteligente na ida e aproveitou as falhas defensivas do Olympiacos para construir sua vantagem. Com dois gols de Kasper Hogh e um gol contra do goleiro Konstantinos Tzolakis, os noruegueses deram um passo gigante rumo às quartas.

No entanto, a equipe terá que superar seu fraco retrospecto jogando na Grécia. Clubes noruegueses perderam os últimos quatro jogos europeus disputados no país, o que serve como alerta para evitar qualquer tipo de acomodação.

✅ Forma recente na Liga Europa: W-W-D-L-W-W

Provável escalação:

Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjvold; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hauge, Hogh

Palpite e Prognóstico

O Olympiacos tem a obrigação de partir para o ataque e pode conseguir uma vitória em casa, mas reverter o placar agregado será um grande desafio. O Bodo/Glimt já mostrou que sabe jogar contra adversários mais tradicionais e deve administrar bem sua vantagem.

🔮 Placar estimado: Olympiacos 2-0 Bodo/Glimt (Bodo/Glimt avança por 3-2 no agregado)

Onde assistir?

O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+ para o público brasileiro.

Fique ligado para mais análises e prognósticos da Liga Europa!

