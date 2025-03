Lazio x Viktoria Plzen ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/03)

Por MRNews



O jogo entre Lazio x Viktoria Plzen acontece HOJE 14h45 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

A Lazio recebe o Viktoria Plzen nesta quinta-feira (13/03), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Os italianos chegam com uma vantagem mínima após uma vitória dramática na República Tcheca e buscam garantir a classificação para as quartas de final.

Análise do Confronto

A Lazio avançou diretamente para as oitavas ao terminar em primeiro na fase de grupos da Liga Europa, enquanto o Viktoria Plzen precisou superar os playoffs para chegar até aqui. No jogo de ida, a equipe italiana venceu por 2 a 1 em uma partida emocionante, decidida por um gol de Gustav Isaksen nos acréscimos, mesmo com dois jogadores a menos.

Agora, jogando em casa, a Lazio tenta administrar a vantagem, mas sabe que não pode relaxar. O time comandado por Marco Baroni venceu apenas uma das últimas sete eliminatórias em competições europeias, o que exige atenção redobrada.

Já o Viktoria Plzen, que havia perdido apenas um dos últimos 12 jogos como mandante na Liga Europa antes do confronto, precisa de uma virada histórica em Roma. A equipe checa já mostrou poder de reação na fase anterior, ao eliminar o Ferencváros após reverter um 1 a 0 na ida com uma vitória por 3 a 0 na volta.

Momento das Equipes

Lazio:

Últimos 6 jogos na Liga Europa: WDWWLW

Últimos 6 jogos em todas as competições: DDLWWD

Empatou com a Udinese na última rodada da Serie A, ficando na briga pelo G4.

Viktoria Plzen:

Últimos 6 jogos na Liga Europa: LWLLWL

Últimos 6 jogos em todas as competições: WWLWLD

Ficou no 0 a 0 contra o Pardubice na liga tcheca, mantendo-se na terceira posição.

Prováveis Escalações

Lazio:

Técnico: Marco Baroni

Escalação: Mandas; Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Belahyane; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin.

Desfalques: Nicolo Rovella e Samuel Gigot (suspensos), Elseid Hysaj e Taty Castellanos (machucados).

Viktoria Plzen:

Técnico: Miroslav Koubek

Escalação: Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Durosimni, Vydra.

Desfalques: Nenhum confirmado, mas alguns jogadores estão pendurados.

Prognóstico e Palpite

A Lazio tem um histórico forte jogando em casa na Liga Europa, mas suas recentes oscilações preocupam. O Viktoria Plzen precisará de uma atuação impecável para virar o confronto, mas seu histórico como visitante na competição não é animador: apenas duas vitórias nos últimos 18 jogos fora de casa no torneio.

Mesmo que a Lazio tenha dificuldades defensivas, sua vantagem do primeiro jogo e a qualidade ofensiva devem garantir a classificação.

Palpite: Lazio 2-2 Viktoria Plzen (Lazio avança com 4-3 no agregado).

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo no Brasil pelo Star+ e ESPN.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

