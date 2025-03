Guardas municipais resgatam cavalo perdido na Avenida Francisco Bicalho – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas municipais do Grupamento de Operações com Cães (GOC) resgataram, na manhã desta quinta-feira (13/03), um cavalo perdido que circulava pela Avenida Francisco Bicalho, na região Central do Rio. O animal, cego de um olho, foi encontrado visivelmente assustado no canteiro central, em frente ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com testemunhas, o cavalo chegou a encostar em um veículo em movimento, que conseguiu desviar a tempo de evitar um acidente. Ao iniciar o resgate, o animal se mostrou arredio, o que ocasionou um fechamento temporário do trânsito. Para garantir a segurança de todos, os agentes, com o apoio de motociclistas, conseguiram conduzir o cavalo até as proximidades da estação do metrô Estácio de Sá, onde foi possível laçá-lo e imobilizá-lo.

Após o controle do animal, os agentes acionaram técnicos do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura, que o encaminharam para a sede do órgão, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste, para os devidos cuidados.