Gerlen Diniz Denuncia Desvio de R$ 100 Milhões na Prefeitura de Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), fez sérias acusações durante uma entrevista no programa Bar do Vaz, exibido nesta terça-feira (11) nas plataformas digitais do ac24horas. Ele revelou que mais de R$ 100 milhões foram desviados da administração municipal pela gestão anterior, e anunciou que a denúncia já foi protocolada no Ministério Público Estadual (MP-AC) e no Ministério Público Federal (MPF).

Diniz não escondeu sua indignação ao afirmar que os recursos foram transferidos para várias contas com o intuito de dificultar o rastreamento. De acordo com o prefeito, a gestão passada foi marcada por práticas fraudulentas, e ele reforçou sua posição ao usar o termo “quadrilha” para descrever a administração anterior. Ele ainda destacou que sua equipe segue investigando o caso e que novas denúncias devem ser feitas até o fim do ano.

Gastando Menos, Mas Combatendo Irregularidades

Outro ponto abordado por Diniz foi a discrepância nos gastos públicos entre sua gestão e a anterior. O prefeito destacou que o gasto com internet nos últimos anos ultrapassou R$ 3 milhões, sendo R$ 1,4 milhão somente em 2024, enquanto sob sua gestão, o valor caiu para R$ 140 mil. O prefeito se comprometeu a continuar combatendo desperdícios e realizando denúncias contra os responsáveis pelos desvios.

Diniz também falou sobre os desafios financeiros herdados, como uma dívida de R$ 1 milhão com a conta de energia elétrica e irregularidades no repasse de recursos de empréstimos consignados dos servidores. Contudo, ele afirmou que sua administração tem conseguido honrar os compromissos e pagar os salários em dia.

Iniciativas para o Desenvolvimento de Sena Madureira

Diniz apresentou também seu compromisso com o desenvolvimento social e infraestrutura da cidade. Um dos projetos mais destacados foi a construção de moradias populares, com a primeira casa sendo entregue em 60 dias. O objetivo é entregar até 200 casas até o final de seu mandato em 2028. As casas estão sendo construídas no bairro Pista e terão como beneficiários as famílias carentes.

O prefeito ainda anunciou a construção de um porto para escoamento de produtos agrícolas, com a previsão de entrega da obra em maio deste ano, com recursos destinados pela sua emenda parlamentar. Este projeto tem como objetivo beneficiar os ribeirinhos da região, que atualmente enfrentam dificuldades no escoamento da produção.

Reformas na Educação e Saúde

Gerlen Diniz também mencionou melhorias na educação, com a distribuição de uniformes escolares, lanches diários e a implementação do ensino integral. Segundo ele, o objetivo é garantir que os estudantes da rede pública de Sena Madureira tenham uma educação de qualidade, com suporte nutricional e capacitação dos professores.

Compromisso com o Acre e o Brasil

Ao final da entrevista, o prefeito reforçou seu compromisso com o município de Sena Madureira e com o Acre, afirmando que se sente realizado por poder administrar sua cidade. Apesar dos desafios e das dificuldades encontradas na administração, Diniz garantiu que continuará trabalhando para fazer a diferença em sua cidade, com projetos que beneficiam diretamente a população.

Ação Social: Doação de Casa Popular

Em um gesto de solidariedade, o empresário Roberto Vaz anunciou a doação de uma casa no valor de R$ 50 mil para um morador carente de Sena Madureira. O gesto foi uma iniciativa para contribuir com a comunidade local, em parceria com o programa de casas populares da prefeitura.

Gerlen Diniz segue firme em seu propósito de transformar Sena Madureira, enfrentando dificuldades financeiras e administrativas deixadas pela gestão anterior, mas com uma visão clara de progresso e bem-estar para a população.

