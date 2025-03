Fundhas inicia processo de admissão de novos alunos

Henrique Macedo





A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) iniciou o processo de admissão dos novos atendidos, que irão estudar em 13 unidades espalhadas pela cidade. Foram convocadas 391 crianças e adolescentes.

Acompanhadas pelos pais, as crianças passam pelo atendimento na sede da Fundação, que fica no Parque Industrial (região sul), onde são instruídas sobre o funcionamento da Fundhas, recebem uniforme e fazem a carteirinha do vale transporte. O processo vai até o dia 20 deste mês.

A dona de casa Ana Paula Munhoz levou a filha Camilly, de 11 anos, para a admissão satisfeita, pois ela e o marido também passaram pela Fundhas. “Fiquei muito contente por ter conseguido, acredito que vai ser muito bom para o desenvolvimento dela”, afirmou.



Ingrid Pereira estava com o filho Elton, de 9 anos. O garoto está ansioso para o início das aulas e atividades na instituição. “Meu amigo me contou que a Fundhas é muito legal!”, frisou Elton.

“Acho muito importante essa oportunidade que ele vai ter, ainda mais nessa idade, a importância do estudo, para não só ficar dentro de casa”, comentou a mãe.

No dia 28 (sexta-feira) será realizada a reunião com os pais e responsáveis dos alunos. As aulas nas unidades da Fundhas terão início no dia 31 de março.

Alegria e expectativas marcam admissão nas unidades da Fundhas | Foto: Divulgação



