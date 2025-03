Fundação Cultural abre inscrição para o Revelando SP

João Paulo Sardinha





A Fundação Cultural Cassiano Ricardo publica, nesta quinta-feira (13), o edital de seleção para interessados de São José dos Campos que desejam participar da próxima edição do Revelando SP, que acontece no Parque da Cidade entre os dias 24 e 27 de julho.

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 24 de março. É possível inscrever propostas em três categorias: culinária, artesanato e manifestações artístico-culturais.

O edital completo está disponível aqui. Serão contempladas 16 propostas.

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo encaminhará as propostas à APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), que organiza o festival e fará a seleção final dos participantes, que serão anunciados no dia 25 de abril.

O evento é promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

“O Revelando SP, iniciativa crucial para a valorização e preservação das tradições culturais do Estado, não apenas enaltece as expressões artísticas e culturais de cada município, mas também reforça a identidade paulista. O programa fomenta o intercâmbio de experiências entre comunidades e cria novas oportunidades para artistas e produtores locais. Este edital celebra e divulga a riqueza da cultura paulista, consolidando o compromisso do Governo do Estado com a economia criativa”, disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Calendário

Assim como em 2024, o Revelando SP passará por cinco cidades esse ano, sempre com entrada gratuita. Com investimento que ultrapassa R$ 12 milhões, a expectativa é que o programa contemple mais de 150 municípios e atraia mais de 230 mil pessoas nesta temporada.

Sobre o Revelando SP

Maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado de São Paulo, o Revelando SP tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista. Com mais de 60 edições realizadas ao longo de quase três décadas, é uma festa gratuita que reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional. O encontro destaca os talentos locais, promovendo suas obras e facilitando a conexão com o público e investidores, e promove ainda a troca de experiências, a articulação entre comunidades, o intercâmbio de saberes e fazeres e a geração de renda.



