Flamengo x Paisas BC, ONDE ASSISTIR, PALPITES E INGRESSOS, Champions League das Américas

Flamengo em Busca do Final Four da Champions League Américas: Jogo Decisivo no Maracanãzinho

O Flamengo está prestes a garantir mais uma classificação histórica para o Final Four da

Flamengo em Busca do Final Four da Champions League Américas: Jogo Decisivo no Maracanãzinho

O Flamengo está prestes a garantir mais uma classificação histórica para o Final Four da Champions League Américas (BCLA) de basquete. Após uma vitória importante na Colômbia, o time retorna ao Rio de Janeiro para a decisão da vaga, enfrentando sua última grande batalha nesta sexta-feira (14), às 19h10, no Maracanãzinho.

Promoção de Ingressos

Para garantir uma casa cheia e incentivar a torcida a apoiar o time neste confronto decisivo, o Flamengo preparou uma promoção especial de ingressos. Os sócios e sócios-torcedores do clube têm uma oportunidade única de prestigiar o jogo com ingressos a preços populares:

Sócios do clube : Par de ingressos por R$ 5 .

: Par de ingressos por . Sócios-torcedores : Ingressos por R$ 5 e a possibilidade de retirada gratuita com pontos através da plataforma Nação Rubro-Negra .

: Ingressos por e a possibilidade de retirada gratuita com pontos através da plataforma . Público geral: Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Como Adquirir os Ingressos

A compra dos ingressos pode ser feita de forma rápida e prática online, pelo site oficial do Flamengo (flamengo.superingresso.com.br), ou nos pontos físicos indicados pelo clube. Lembrando que os sócios-torcedores também podem retirar ingressos utilizando seus pontos no site mengo.com.br.

Vamos Todos Juntos!

Este é o momento de fazer a diferença. Vista o Manto Sagrado, traga sua energia para as arquibancadas e mostre todo o apoio ao FlaBasquete em sua caminhada para o Final Four da BCLA! O Flamengo precisa de você para essa grande decisão!

Detalhes do Jogo

Data : Sexta-feira, 14 de março de 2025

: Sexta-feira, 14 de março de 2025 Horário : 19h10 (horário de Brasília)

: 19h10 (horário de Brasília) Local: Maracanãzinho – Rio de Janeiro, RJ

Endereços dos Pontos Físicos

Sede Gávea : Av. Borges de Medeiros, 997 – Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041.

: Av. Borges de Medeiros, 997 – Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041. CT George Helal: Estrada dos Bandeirantes, 25.997 – Vargem Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22785-275.

Patrocinadores e Parceiros

O Flamengo conta com diversos patrocinadores e parceiros que ajudam a impulsionar o clube para novas conquistas. Entre eles, estão: Pixbet, Adidas, BRB, Assist Card, Brahma, Zé Delivery, inDrive, Shopee, Socios.com, Flabet, Texaco, Avanutri, Rededor, São Luiz, entre outros.

Conclusão

Não perca essa oportunidade de apoiar o FlaBasquete e garantir a classificação do Flamengo para o Final Four da Champions League Américas. Vamos juntos, mais uma vez, mostrar a força da nossa torcida e fazer a diferença nas arquibancadas do Maracanãzinho!

de basquete. Após uma vitória importante na Colômbia, o time retorna ao Rio de Janeiro para a decisão da vaga, enfrentando sua última grande batalha nesta sexta-feira (14), às 19h10, no Maracanãzinho.

Promoção de Ingressos

Para garantir uma casa cheia e incentivar a torcida a apoiar o time neste confronto decisivo, o Flamengo preparou uma promoção especial de ingressos. Os sócios e sócios-torcedores do clube têm uma oportunidade única de prestigiar o jogo com ingressos a preços populares:

Sócios do clube : Par de ingressos por R$ 5 .

: Par de ingressos por . Sócios-torcedores : Ingressos por R$ 5 e a possibilidade de retirada gratuita com pontos através da plataforma Nação Rubro-Negra .

: Ingressos por e a possibilidade de retirada gratuita com pontos através da plataforma . Público geral: Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Como Adquirir os Ingressos

A compra dos ingressos pode ser feita de forma rápida e prática online, pelo site oficial do Flamengo (flamengo.superingresso.com.br), ou nos pontos físicos indicados pelo clube. Lembrando que os sócios-torcedores também podem retirar ingressos utilizando seus pontos no site mengo.com.br.

Vamos Todos Juntos!

Este é o momento de fazer a diferença. Vista o Manto Sagrado, traga sua energia para as arquibancadas e mostre todo o apoio ao FlaBasquete em sua caminhada para o Final Four da BCLA! O Flamengo precisa de você para essa grande decisão!

Detalhes do Jogo

Data : Sexta-feira, 14 de março de 2025

: Sexta-feira, 14 de março de 2025 Horário : 19h10 (horário de Brasília)

: 19h10 (horário de Brasília) Local: Maracanãzinho – Rio de Janeiro, RJ

Endereços dos Pontos Físicos

Sede Gávea : Av. Borges de Medeiros, 997 – Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041.

: Av. Borges de Medeiros, 997 – Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-041. CT George Helal: Estrada dos Bandeirantes, 25.997 – Vargem Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22785-275.

Patrocinadores e Parceiros

O Flamengo conta com diversos patrocinadores e parceiros que ajudam a impulsionar o clube para novas conquistas. Entre eles, estão: Pixbet, Adidas, BRB, Assist Card, Brahma, Zé Delivery, inDrive, Shopee, Socios.com, Flabet, Texaco, Avanutri, Rededor, São Luiz, entre outros.

Conclusão

Não perca essa oportunidade de apoiar o FlaBasquete e garantir a classificação do Flamengo para o Final Four da Champions League Américas. Vamos juntos, mais uma vez, mostrar a força da nossa torcida e fazer a diferença nas arquibancadas do Maracanãzinho!