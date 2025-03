Exposição de cerâmica é atração no Bosque dos Eucaliptos

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Bruna König.

A exposição “DesConstrução”, da renomada artista Misae Odo, está em cartaz na Casa de Cultural Tim Lopes até o próximo dia 28 de março.

Com uma abordagem única em cerâmica, a mostra convida o público a refletir sobre o conceito de transformação e ressignificação dos materiais e formas.

A exposição fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h. A entrada é livre para todos os públicos.

Sobre a exposição

A ideia da série “DesConstrução” nasceu em 2002.

Depois de produzir dezenas de garrafas em cerâmica de alta temperatura, participando de algumas exposições com a série “Garrafas”, Misae Odo produziu três peças que as chamou de “descontruídas”, cortando em algumas partes e as colando formando outra peça, mas mantendo a suas finalidades como garrafas.

A ideia era dar continuidade a essa série, com garrafas desconstruídas, só retornando em meados de 2020, durante a pandemia de covid-19. Foram construídas dez duplas. Para cada peça, outra desconstruída. A primeira exposição foi realizada em agosto de 2023 pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na Casa de Cultura Júlio Neme, então com 20 duplas. Algumas se quebraram, mesmo assim, foram reaproveitadas para a exposição.

Serviço

Casa de Cultura Tim Lopes

Av. Ouro Fino, 2520 – Bosque dos Eucaliptos



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo