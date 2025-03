Evento de Nova Iguaçu em celebração ao Dia Internacional da Mulher terá 984 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (12)

Mulheres serão encaminhadas para processos seletivos das vagas disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

A “Rota da Mulher SEMUNI”, promovida pela Secretaria Municipal da Mulher de Nova Iguaçu, terá um atrativo extra para as participantes nesta quarta-feira (12). As mulheres que comparecerem ao evento, na rua Damas Batista, na praça do bairro Jardim Tropical, poderão ser encaminhadas para processos seletivos de 984 vagas de emprego disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. As atividades acontecem das 9h às 16h.

No total, serão mais de 39 empresas de variados ramos oferecendo diversas oportunidades de nível médio e superior. As chances variam desde atendimento ao cliente, motoristas, fiscais, babá, nutricionista e operadores de telemarketing. A “Rota da Mulher SEMUNI” também terá atendimento jurídico, espaço kids, serviços de saúde, atendimento de serviço social, sala do empreendedor, entre outras atividades.

A Rota da Mulher Semuni termina no próximo domingo, com a expectativa de mais de mil novas vagas sendo disponibilizadas, além de muitos outros serviços.