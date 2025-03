Escolas de Ubatuba fazem parte do Programa Cantinho do Livro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

As escolas municipais de Ubatuba fazem parte do “Programa Cantinho da Leitura” estipulado pelo Ministério da Educação desde o início de 2025. O governo federal através da Resolução CD/FNDE/MEC n º22, de 24 de outubro de 2023, promoveu o incentivo às instituições de ensino a terem um espaço em que as crianças possam ter um espaço para a literatura.

Essa iniciativa visa beneficiar crianças de 4 a 12 anos a promoção da alfabetização e o incentivo à leitura.

“O objetivo desse projeto é viabilizar a organização de um espaço planejado para apoiar o professor na promoção de interações entre as crianças, entre as crianças e os adultos, e entre as crianças e os livros. Mais uma grande conquista para os alunos”, ressaltou o secretário de educação, Josué Gulli.

A criação dos espaços de leitura adequados às necessidades e contextos dos alunos, respeitar suas características etárias, socioculturais e étnico-raciais. As escolas que participam do programa foram selecionadas com base em critérios específicos, como a presença de matrículas de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e a regularidade junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“A finalidade desses livros é incentivar a leitura para os estudantes da pré escola (Etapa 1 e 2) até o quinto ano. Em cada sala de aula haverá, pelo menos, duas caixas literárias (cada volume possui 42 livros). Esse material ficará nas escolas municipais no Cantinho do Livro”, explicou o supervisor municipal da secretaria de educação, André Luiz Marques.

O valor médio de R$ 1.235,00 estipulado por sala de aula visa contemplar a variedade de materiais disponíveis para aquisição ou fabricação, conforme lista de itens sugestivos. Importante ressaltar que o valor fixo destinado a cada escola visa atender ao turno com o maior número de turmas que atendam o público-alvo.

O objetivo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é viabilizar a instalação de espaços de incentivo a práticas de leitura em sala de aulas apropriados à faixa etária, ao contexto sociocultural, ao gênero e ao pertencimento étnico-racial dos estudantes.

“O governo federal encaminha a verba para que cada sala de aula tenha o seu espaço. O dinheiro enviado é para aquisição de móveis e livros. A questão da escolha material literário é de exclusividade de cada município”. Explicou Marques sobre a questão financeira do programa.

Os recursos destinados ao Cantinho de Leitura podem ser reprogramados para o ano seguinte, desde que isso seja devidamente registrado na prestação de contas da unidade executora.