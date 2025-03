Empretec abre inscrições para capacitação gratuita para empreendedores em Sorocaba – Agência de Notícias

Palestra inaugural do projeto do Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, será dia 19 de março, no Centro de Referência da Educação (CRE)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estão com inscrições abertas para empreendedores que desejam participar do programa Empretec.

Ao todo, serão formadas oito turmas no Empretec, programa que conta com uma metodologia implantada pelas Nações Unidas e desenvolvida, no Brasil, pelo Sebrae, que busca viabilizar a competitividade empresarial, por meio do aperfeiçoamento das características individuais do próprio empreendedor. O programa ofertará 256 vagas no total.

Totalmente gratuito, o programa ofertará 60 horas de capacitação, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis. A oportunidade é para que empreendedores do município (seja MEI – Microempreendedor Individual, ME – Microempresa, ou EPP – Empresa de Pequeno Porte) participem e desenvolvam ideias para estruturar melhor os seus negócios.

Para o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis, a capacitação dos microempreendedores sorocabanos se torna necessária para garantir, ainda mais, a excelência de seus trabalhos. “Essa parceria tem dado excelentes resultados para Sorocaba e é fundamental para impulsionar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas da nossa região, gerando renda e estimulando a economia na cidade”, destaca.

A palestra de apresentação do programa Empretec acontece na próxima quarta-feira (19), às 19h, no Centro de Referência em Educação (CRE), que fica Rua Artur Caldini, 211, no Jardim Saira, Zona Leste da cidade. As aulas têm previsão de início em abril. Para participar, basta preencher o formulário pelo link: https://tinyurl.com/empretec-sorocaba.

Mais informações pelos telefones: (15) 3316-1666 ou pelo WhatsApp (15) 99115-3796.