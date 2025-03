Emprego e crédito para o Turismo são temas de evento no PIT

José Roberto Amaral





A melhoria e qualificação da empregabilidade no Turismo será tema de um workshop programado para a próxima segunda-feira (17), a partir das 9h30, no PIT (Parque de Inovação Tecnológica).

No período da tarde, será apresentado para empreendedores e gestores públicos o programa Creditur, do governo do Estado de São Paulo. O programa tem o objetivo de oferecer linha de crédito para o desenvolvimento produtivo e sustentável do turismo paulista.

O evento está sendo organizado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos e em conjunto com a Fapetec (Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura).

As inscrições são gratuitas e o público-alvo são estudantes, gestores, empreendedores e outros profissionais ligados ao Turismo.

A iniciativa de fomentar novas linhas de crédito para o setor de turismo em São José dos Campos, em parceria com os governos do Estado de São Paulo e Federal, faz parte do Plano de Gestão 2025-2028.

Inscrições e capacitação

As inscrições para o workshop de empregabilidade no turismo podem ser feitas através desse link.

Já a capacitação para o programa Creditur SP, deve ser realizada por meio de outro link.

Ambas as inscrições são gratuitas e mais informações sobre os eventos podem ser obtidas nos links.

Roteiros de cicloturismo da Mantiqueira são apresentados em feira em Lisboa |Foto: Divulgação

Roteiros da Mantiqueira

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira) foi destaque nesta quarta (12) na abertura da Bolsa de Turismo de Lisboa (Portugal), uma das mais importantes feiras de turismo do mundo.

Os roteiros de cicloturismo da Mantiqueira, que incluem São José dos Campos e o distrito de São Francisco Xavier, além do turismo sustentável no Litoral Norte, foram apresentados aos visitantes no estande do Governo do Estado de São Paulo.



