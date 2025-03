Educação de Ubatuba recebe treinamento sobre autismo e inclusão – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Profissionais da rede municipal de educação receberão, no dia 20 de março, na Câmara Municipal de Ubatuba, das 18h30 às 21h, treinamento sobre autismo e inclusão. O treinamento é resultado de uma parceria entre a prefeitura e a Apeau (Associação de Pais e Amigos de Autistas de Ubatuba), e dará continuidade à última fase do projeto de Formação para Agentes Educacionais, Professores e Coordenadores. O projeto é composto por três etapas, com o objetivo de promover uma maior compreensão e inclusão de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da rede municipal.

A primeira etapa consistiu em um processo de formação gratuita voltado para agentes educacionais, coordenadores e professores da rede municipal de ensino. Durante essa fase, os participantes receberam capacitação sobre o autismo, suas características, desafios e como implementar práticas pedagógicas inclusivas em sala de aula. A seleção de profissionais que se destacaram ao longo desse processo deu início à segunda fase do projeto, que contemplou uma formação mais aprofundada com o objetivo de criar agentes replicadores. Esses formadores capacitados têm a missão de levar o conhecimento adquirido para os colegas de trabalho, garantindo a continuidade da formação e a disseminação de boas práticas de inclusão nas escolas de Ubatuba.

Agora, a Apeau se prepara para a terceira e última etapa do projeto, que ocorrerá no dia 20 de março, das 18h30 às 21h, no Plenário da Câmara Municipal de Ubatuba. Esta etapa, intitulada Mesa-Redonda “Orientar Para Incluir: Um Debate para Promover Mudanças”, reunirá profissionais, gestores públicos, legisladores e especialistas para discutir os desafios e as possibilidades da educação inclusiva para alunos com TEA no município.

O evento tem como objetivo fomentar o debate e a construção de estratégias para melhorar a inclusão de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista nas escolas de Ubatuba. Durante a mesa-redonda, serão abordados os seguintes tópicos:

Este evento visa proporcionar uma reflexão profunda sobre a educação inclusiva e criar ações concretas para promover mudanças significativas, que garantam um ambiente educacional mais acessível e acolhedor para todos.

A Apeau convida a comunidade, educadores e profissionais da área a participarem desse importante debate, que contribuirá para a construção de uma Ubatuba mais inclusiva e justa. Diante da relevância do tema, solicitamos que a confirmação de presença seja feita por meio do e-mail [email protected].