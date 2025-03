Domingo no Parque recebe o show Fuá Caipira

Posted on

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (22) com o prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia, para discutir investimentos e novas obras no município. No encontro foram apresentadas demandas na área de infraestrutura urbana e habitação. Com foco em uma gestão municipalista, de diálogo aberto com os prefeitos, o governador recebeu os pedidos de […]