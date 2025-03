Curso gratuito de gestão cultural será oferecido no Chalé Francês – Agência de Notícias

O Chalé Francês, espaço administrado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), sediará o curso de gestão cultural “Ampliando Percepções e Possibilidades”, do dia 9 de abril a 14 de maio, com aulas às quartas-feiras, das 18h às 21h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de março, pelo link: https://abre.ai/cursogestaocultural.

A formação é uma iniciativa da Escola de Patrimônios e Equipamentos Culturais, vinculado à Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secult. O objetivo é de promover a reflexão sobre o trabalho no meio cultural, desde seus equipamentos, como museus, instituições e espaços culturais, até grupos artísticos e público.

Segundo a organização, os encontros contarão com uma metodologia dinâmica e interativa, abordando diferentes temas, como: papéis e possibilidades da cultura diante dos desafios crescentes que estamos vivendo em sociedade; novas habilidades necessárias para profissionais de gestão cultural; modelos de gestão mais adaptáveis aos novos contextos; novos comportamentos e expectativas dos públicos; consumo cultural no Brasil; obstáculos e desafios que interferem no acesso dos públicos à cultura (e também no acesso específico de públicos minorizados); e especificidades da gestão de equipamentos e espaços culturais.

O Chalé Francês está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, s/n, no Jardim Maylasky, no Centro de Sorocaba. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3218-6105 ou pelo e-mail: [email protected].