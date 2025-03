CSI, PM e Helicóptero Águia prendem criminoso após roubo

Paula Paz





Uma operação conjunta do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura de São José dos Campos e da Polícia Militar com a utilização do Helicóptero Águia da PM resultou, nesta terça-feira (11), na prisão em flagrante de um criminoso após um roubo a estabelecimento comercial.

Tudo começou com o monitoramento de um veículo suspeito, identificado pelo CSI, que já havia sido usado em um roubo no dia anterior. Durante o monitoramento, os mesmos indivíduos foram flagrados cometendo um novo crime. As informações foram imediatamente repassadas à Polícia Militar, que iniciou o acompanhamento do carro.

Foi mais uma ação bem-sucedida do programa São José Unida | Foto: Divulgação

Perseguição

A perseguição seguiu até o bairro Capuava, na região leste, onde com o apoio das viaturas da PM, da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Helicóptero Águia, um dos criminosos foi localizado escondido em uma área de mata fechada.

Na operação, uma arma de fogo foi apreendida e dois indivíduos foram detidos em flagrante, juntamente com o veículo utilizado nos crimes.

Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes para as medidas judiciais cabíveis.

São José Unida

Foi mais uma ação eficiente do programa São José Unida, que reúne as forças de segurança de São José dos Campos para reduzir e prevenir a criminalidade.

As ações conjuntas, com o suporte da tecnologia e da inteligência do CSI, têm resultado em agilidade e precisão no combate ao crime.

Desde sua implantação em 2021 o CSI já atendeu mais de 3.000 ocorrências, que resultaram em 1.457 pessoas detidas



