CRAS Centro promove mutirão do CadÚnico no Rio Escuro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS Centro, promoverá no dia 25 de março, mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) no bairro Rio Escuro, no SABRE (Sociedade Amigos do Bairro Rio Escuro), a partir das 9h. Durante a ação, a comunidade receberá orientações sobre a documentação necessária e sobre programas sociais, como o cadastro para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade.

“Os mutirões são fundamentais para levar o poder público a todas as regiões do município, garantindo atendimento digno à população”, destacou Silvia Issa, Secretária Municipal de Assistência Social.

Ações oferecidas: