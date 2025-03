Corpo de Jovem Desaparecido no Rio Pardo é Encontrado em Canavieiras

Por MRNews



a manhã desta terça-feira, 12 de março de 2025, o Corpo de Bombeiros de Canavieiras localizou o corpo de um jovem que havia desaparecido no Rio Pardo. O jovem, identificado como Carlos Eduardo dos Santos, de 21 anos, se afogou no último domingo, 9 de março, enquanto se banhava nas águas do rio, localizado nas proximidades do bairro Barro Branco.

O incidente ocorreu por volta das 15h, quando Carlos e amigos estavam desfrutando de um passeio às margens do Rio Pardo. Segundo relatos de testemunhas, a correnteza do rio estava forte naquele dia, e o jovem, ao tentar atravessar para o outro lado, foi arrastado pelas águas. Apesar das tentativas de socorro de pessoas que estavam no local, Carlos não conseguiu se manter à tona e desapareceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Canavieiras iniciaram as buscas logo após o desaparecimento. A operação de resgate envolveu mergulhadores e o apoio de moradores locais, que ajudaram a localizar a área onde o jovem foi visto pela última vez. Durante os primeiros dias de buscas, as condições do rio dificultaram as operações, mas os esforços foram intensificados com o passar do tempo.

Após mais de 48 horas de busca, o corpo de Carlos Eduardo foi encontrado a cerca de 200 metros do local onde ele desapareceu, em uma área de maior profundidade do rio. As equipes de resgate realizaram a remoção do corpo e o encaminharam para o Instituto Médico Legal (IML) de Ilhéus para a realização dos exames de necropsia.

A notícia do falecimento gerou grande comoção na comunidade de Canavieiras, onde Carlos era bastante conhecido por sua simpatia e disposição para ajudar os outros. A família do jovem, que estava desesperada pela falta de notícias, recebeu a confirmação da tragédia com muito pesar. Amigos e familiares lamentaram nas redes sociais a perda precoce e ofereceram suas condolências.

A Prefeitura de Canavieiras emitiu um comunicado, prestando solidariedade à família e reforçando a importância de medidas de segurança em áreas de lazer com água corrente, especialmente para evitar tragédias como essa. O caso também levantou um debate sobre a necessidade de mais fiscalização nas áreas de rios e praias, com o intuito de prevenir acidentes envolvendo banhistas.

A cidade agora aguarda o retorno das investigações e os resultados dos exames que devem esclarecer mais detalhes sobre o ocorrido. O velório e o sepultamento de Carlos Eduardo acontecem nesta quarta-feira, 13 de março, em Canavieiras.

