Confira a Programação Imperdível da Secretaria da Mulher – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Secretaria da Mulher preparou uma programação especial para comemorar o mês da Mulher, oferecendo atividades que buscam fortalecer e celebrar a presença feminina em diversas áreas. Ao longo do mês de março, serão realizadas rodas de conversa e uma consultoria de estilo e bem-estar, com o objetivo de promover o empoderamento, o autoconhecimento e o reconhecimento das contribuições das mulheres na sociedade.

No dia 18 de março, às 18:30h, o Auditório SEBRAE será palco da roda de conversa com o tema “Mulheres na Liderança: Transformando Desafios em Oportunidades”. O objetivo deste encontro é debater o crescente papel das mulheres em posições de liderança, discutindo os desafios enfrentados e as estratégias para superá-los. Exemplos de mulheres que fazem história no mundo dos negócios, da política e da sociedade serão apresentados para inspirar todas as participantes.

No dia 25 de março, também às 18:30h, o Auditório SENAC receberá a roda de conversa com o tema “Mulheres Protagonistas: Conquistando Espaços e Transformando Realidades”. Este evento celebrará as mulheres que se destacam em diversas áreas, como no campo rural, na tecnologia, nas artes, no esporte e na política. A proposta é refletir sobre como essas mulheres estão quebrando barreiras e inspirando futuras gerações.

No dia 27 de março, às 18:30h, o Auditório Museu Frei Galvão será o local de um importante debate sobre “A Mulher e o Resgate Cultural: Preservando Nossas Raízes”. A roda de conversa discutirá como as mulheres desempenham papel fundamental na preservação das culturas locais, tradições e patrimônios, com ênfase nas suas contribuições para a música, dança, literatura e arte.

Para encerrar a programação do mês, no dia 31 de março, às 18:30h, será realizada uma Consultoria de Estilo e Bem-Estar no Fundo Social de Solidariedade. A atividade terá como objetivo ajudar as mulheres a se sentirem mais confiantes e empoderadas por meio da moda e do estilo pessoal. Consultores de imagem estarão presentes para orientar as participantes sobre como escolher roupas que as façam sentir-se bem, reforçando a autoestima e o empoderamento pessoal.

A Secretaria da Mulher convida todas as mulheres para participarem dessas atividades enriquecedoras e fortalecerem o protagonismo feminino em nossa sociedade.