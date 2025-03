Coletiva de Artistas Mulheres tem início hoje no Teatro Municipal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Em homenagem ao Mês da Mulher, e com o objetivo de fomentar temas relacionados aos direitos das mulheres e ao feminismo, obras de 25 artistas atuantes na cidade de Ubatuba estarão disponíveis para visitação até o dia 7 de abril, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto.

A coletiva, intitulada “8M – Exposição Coletiva de Artistas Mulheres”, terá início às 19h30, e às 20h será realizada a performance “Mulheres e as Águas”, com o intuito de chamar a atenção para as questões hídricas no contexto da emergência climática.

A visitação será gratuita e estará disponível todos os dias, de 13 de março a 7 de abril de 2025, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

A 8M é organizada por um coletivo de mulheres de Ubatuba e viabilizada pelo Edital de Fomento do Fundo Municipal de Cultura, por meio da Fundação de Arte e Cultura (Fundart).