Chelsea x Copenhagen ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (13/03), PALPITES

O jogo entre Chelsea x Copenhagen acontece HOJE (13) às 17 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Veja Também

Noticias da Conference League

Chelsea x Copenhagen: Prévia, Prognóstico e Escalações (Conference League – Oitavas de Final, Jogo de Volta)

Data: 13 de março de 2025

Horário: 17h (Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres

Transmissão: ESPN e Star+

Após uma vitória apertada por 2 a 1 no primeiro jogo, o Chelsea recebe o Copenhagen no Stamford Bridge pelo confronto de volta das oitavas de final da Conference League. O vencedor no agregado enfrentará Molde ou Legia Varsóvia nas quartas de final.

Momento das Equipes

Chelsea

Os Blues vêm de uma sequência positiva na temporada, somando três vitórias consecutivas em todas as competições. Na Premier League, a equipe de Enzo Maresca está brigando por uma vaga na próxima Champions League e conseguiu um triunfo por 1 a 0 sobre o Leicester no último fim de semana.

No jogo de ida contra o Copenhagen, Reece James e Enzo Fernández marcaram os gols da vitória, mas um gol sofrido nos minutos finais mantém os dinamarqueses vivos na disputa. Agora, o Chelsea tentará manter sua campanha perfeita na Conference League, onde venceu todos os jogos até agora.

Outro fator positivo para os londrinos é o retrospecto jogando em casa: o time venceu quatro jogos seguidos na competição no Stamford Bridge, com um saldo de gols impressionante de 19 a 3.

Copenhagen

O Copenhagen precisa reverter a desvantagem mínima para avançar às quartas. O técnico Jacob Neestrup admitiu que sua equipe precisará de um “pequeno milagre” para eliminar o Chelsea. No entanto, os dinamarqueses já mostraram poder de reação ao virar um confronto contra o Heidenheim na fase anterior, vencendo a volta por 3 a 1 fora de casa.

Apesar de uma campanha respeitável na Conference League, o momento do Copenhagen não é dos melhores. A equipe venceu apenas dois dos últimos sete jogos e perdeu a liderança do Campeonato Dinamarquês para o Midtjylland após dois empates consecutivos.

Para superar o Chelsea, o time precisará melhorar seu desempenho contra adversários ingleses. Até hoje, o Copenhagen nunca venceu fora de casa contra clubes da Inglaterra.

Escalações Prováveis

Chelsea

(4-2-3-1):

Sanchez; Chalobah, Tosin, Badiashile, Gusto; Fernández, Caicedo; George, Palmer, Nkunku; Mheuka.

Desfalques: Nicolas Jackson, Noni Madueke e Marc Guiu (lesões musculares); Mykhaylo Mudryk (suspenso). James e Gusto serão avaliados antes do jogo.

Copenhagen

(3-4-3):

Ramaj; Gocholeishvili, Garananga, Pereira; Chatzidiakos, Meling, Clem, Froholdt; Claesson, Chiakha, Achouri.

Desfalques: Andreas Cornelius, Lukas Lerager, Oliver Hojer, Nicolai Boilesen e Kevin Diks (lesionados); Marcos Lopez (suspenso). Thomas Delaney é dúvida.

Prognóstico e Palpite

Apesar da vantagem mínima do primeiro jogo, o Chelsea é amplamente favorito. Mesmo com algumas ausências, a equipe de Maresca tem um elenco superior e um ótimo retrospecto em casa. O Copenhagen pode ameaçar em alguns momentos, mas é improvável que consiga segurar a pressão dos ingleses.

🔹 Placar provável: Chelsea 3-1 Copenhagen (Chelsea avança por 5-2 no agregado).

🔹 Melhor aposta: Chelsea vence e mais de 2,5 gols no jogo.

Com um desempenho sólido no Stamford Bridge e jogadores em boa fase, os Blues devem garantir a classificação sem maiores sustos.