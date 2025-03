Certificados de excelência são entregues à rede de saúde

Lucas Brito





A Prefeitura de São José dos Campos celebrou, nesta quinta-feira (13), a entrega oficial da certificação de nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) para oito unidades da rede municipal de saúde.

O evento ocorreu no estacionamento do Hospital Municipal e reuniu autoridades, profissionais da saúde e representantes das instituições acreditadas.

O reconhecimento reforça o compromisso da cidade com a qualidade no atendimento e abrange o Hospital Municipal, cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) — Novo Horizonte, Eugênio de Melo, Vista Verde, Vila Tesouro e Vila Industrial —, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Alto Vale do Paraíba e o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, mantido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Durante a cerimônia, equipes das unidades certificadas foram homenageadas pelo trabalho desenvolvido na busca por um atendimento de excelência para a população.

“É um orgulho enorme para o Hospital Municipal e todos os profissionais que se dedicam para salvar vidas, cuidar e tratar de pacientes, não só de São José dos Campos, mas de muitas outras cidades da região que buscam o atendimento aqui. Somos uma referência para o estado e o país, e essa certificação vem para consolidar isso”, afirmou o diretor técnico do Hospital Municipal, Carlos Alberto Maganha.



Carlos Alberto Maganha em fala durante o evento | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Pioneirismo

A certificação de nível 3 da ONA representa o mais alto padrão nos serviços de saúde. No Brasil, apenas 179 hospitais possuem essa acreditação, sendo 48 públicos e 131 privados. No estado de São Paulo, são 70 unidades certificadas, das quais 28 são públicas.

Conduzida pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG) ao longo de 2024, a avaliação foi realizada de forma inédita em rede, garantindo que todas as oito unidades de saúde certificadas atingissem a excelência simultaneamente.

Além disso, as cinco UBSs, o Samu e o Lucy Montoro são os únicos serviços de atenção básica, atendimento móvel de urgência e reabilitação no país a alcançar o nível máximo da ONA. O Hospital Municipal, que já havia recebido as certificações dos níveis 1 (em 2016) e 2 (em 2022), agora evolui ao mais alto patamar.

“Nós parabenizamos São José dos Campos por essa conquista, valorizando uma rede integrada, entre estado e município, impactando positivamente a realidade da população que mais precisa destes serviços”, destacou Mara Machado, CEO do IQG.



Mara Machado, à esquerda, acompanhada por Myriam Alckmin, Secretária Executiva do Consavap, e Carlos Alberto Maganha | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Compromisso com a qualidade

Esse modelo de certificação integrada fortalece a colaboração entre os órgãos e aprimora o atendimento prestado aos pacientes, garantindo um fluxo eficiente e padronizado de cuidados.

A acreditação é um processo voluntário que demonstra o compromisso contínuo da Prefeitura de São José dos Campos com a oferta de um atendimento humanizado, seguro e de qualidade, beneficiando milhares de cidadãos diariamente.

Todas as instituições acreditadas são gerenciadas pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina). O Hospital Municipal e as UBSs são mantidas pela Prefeitura de São José dos Campos.

O Samu do Alto Vale, que atende São José, Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna e Santa Branca, é mantido pelas prefeituras e administrado por meio de um contrato de gestão entre a SPDM e o Consavap (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Paraíba). O Lucy Montoro é mantido pelo governo do Estado.

