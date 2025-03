Caxias do Sul x Paulistano ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (15/03)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Caxias do Sul Basquete x Paulistano hoje, HOJE (15) as 17 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Caxias do Sul Basquete x Paulistano – Livescore, Estatísticas e Onde Assistir (13/03/2025)

Na noite de 13 de março de 2025, Caxias do Sul e São Paulo entram em quadra para mais um confronto eletrizante pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo será realizado no ginásio do Caxias do Sul e promete um duelo equilibrado entre duas equipes que buscam melhorar suas campanhas na competição.

Retrospecto das Equipes

Caxias do Sul

O Caxias do Sul vem de uma campanha irregular, alternando vitórias e derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe gaúcha venceu o Flamengo por 85 a 82 em sua última partida, demonstrando força como mandante.

Últimos cinco jogos:

✅ 85-82 vs Flamengo

❌ 77-83 vs Brasília

✅ 78-67 vs Botafogo

✅ 88-82 vs R10 Score Vasco da Gama

❌ 65-78 vs Pato

São Paulo

Já o São Paulo vive um momento difícil na temporada. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Tricolor paulista precisa de uma recuperação para se manter na briga pelos playoffs. A equipe perdeu seu último jogo para o R10 Score Vasco da Gama por 88 a 78.

Últimos cinco jogos:

❌ 78-88 vs R10 Score Vasco da Gama

❌ 75-79 vs Fortaleza B.C.

✅ 68-66 vs Unifacisa

❌ 71-80 vs Pinheiros

❌ 66-90 vs Corinthians

Confronto Direto (H2H)

O histórico recente entre as equipes mostra um leve favoritismo do São Paulo, que venceu os últimos três encontros:

10/12/2024 – São Paulo 89-79 Caxias do Sul

– São Paulo Caxias do Sul 20/03/2024 – São Paulo 74-67 Caxias do Sul

– São Paulo Caxias do Sul 28/11/2023 – Caxias do Sul 79-84 São Paulo

Apesar disso, jogando em casa, o Caxias do Sul pode surpreender e quebrar essa sequência negativa contra o Tricolor.

A reta final de março no Novo Basquete Brasil (NBB CAIXA) 2024/25 traz confrontos decisivos, com equipes buscando melhorar suas colocações na tabela e garantir boas posições para os playoffs.

Acompanhe a programação completa dos jogos e onde assistir:

📅 Tabela de Jogos e Transmissões – NBB (15 a 26 de março)

📆 Sábado – 15/03/2025

🕔 17h00 – Caxias do Sul Basquete x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕔 17h10 – Corinthians x Desk Manager Mogi Basquete

📺 Transmissão: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

🕖 19h00 – Ceisc/União Corinthians x São Paulo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Segunda-feira – 17/03/2025

🕚 11h00 – CAIXA/Brasília Basquete x Botafogo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

🕢 19h30 – Ceisc/União Corinthians x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕢 19h30 – Pinheiros x São José Basketball

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!