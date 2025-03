Agência Minas Gerais | Governador vistoria escolas beneficiadas pelo Estado na região Central de Minas

O governador Romeu Zema vistoriou, nesta quinta-feira (13/3), escolas de municípios da região Central do estado, que foram contempladas com recursos do Governo de Minas, por meio de repasses da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG).

Em Jequitibá, o governador esteve na Escola Estadual Professor Vitor Pinto, onde se encontrou com alunos, diretores e vistoriou algumas salas. A unidade foi contemplada com R$ 286 mil para novos mobiliários e equipamentos, R$ 159 mil para novos computadores e notebooks, e R$ 71,6 mil para novos conjuntos de carteiras escolares para alunos e professores.

Esses investimentos foram essenciais para que a escola tenha a infraestrutura necessária para oferecer uma boa base educacional aos estudantes. O governador de Minas apontou as mudanças positivas na rede estadual de ensino, desde a melhoria da alimentação, infraestrutura de mobiliários, equipamentos modernos, prédios reformados, até projetos e iniciativas pedagógicas, ao enfatizar a proximidade e o diálogo com as prefeituras. “Faço questão de estar sempre no interior, acompanhando de perto as escolas, ouvindo o que os diretores têm a dizer”.

























Em Funilândia, ele vistoriou as salas de aula da Escola Estadual Aluísio Ferreira de Souza, recebeu R$ 286 mil para novos conjuntos de carteiras escolares, novos computadores, mobiliários e equipamentos. Lá, o chefe do Executivo mineiro ouviu muitos elogios, principalmente em relação à merenda escolar.

“Eu trabalho na escola desde 2009 e já passamos por muitas dificuldades, mas agora a comida chega na hora certa e não falta nada. Eu sempre falo que isso tudo mudou desde 2019”, disse a auxiliar de Serviços de Educação Básica da unidade, Eliana Aparecida.

Agendas nas cidades

Assim como em Jequitibá e Funilândia, Romeu Zema também se reuniu com lideranças locais e a população dos municípios de Baldim e Santana de Pirapama, nesta quinta-feira, ainda na região Central de Minas Gerais.