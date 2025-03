Agência Minas Gerais | Come to Minas: Estado prorroga edital que oferece R$ 20 milhões em recursos para atrair novos negócios inovadores

Foi prorrogado até 9/5/2025 o edital do programa Come to Minas, que oferece R$ 20 milhões em recursos não-reembolsáveis para empresas de todos os portes e setores, incentivando a expansão e a instalação no estado.

A iniciativa, voltada para atrair empresas inovadoras para Minas Gerais, é mantida pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), e da Invest Minas.

O estado tem alcançado grandes resultados na atração de investimento. Desde 2019, já foram atraídos R$ 461 bilhões em aportes privados, com a maior taxa de conversão da história de Minas, gerando mais de 240 mil empregos.

Os números colocam Minas Gerais próximo da marca de um milhão de carteiras assinadas geradas na atual gestão. O trabalho do Governo de Minas para atrair novos investimentos conta com a atuação da Invest Minas, agência vinculada à Sede-MG.

“O desenvolvimento econômico do estado passa por diversas áreas, que apresentam características distintas e necessidades específicas. A Invest Minas tem o importante papel de atuar junto às empresas e fazer a ponte entre o mercado e o Governo de Minas”, explica a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

Come to Minas

A oportunidade é voltada para empresas, cooperativas e startups de qualquer porte e setor, desde que ainda não possuam o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) registrado em Minas Gerais, mas tenham interesse em estabelecer estruturas de inovação no estado.

O programa contempla também empresas mineiras que tenham interesse em criar Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Centros de PD&I).

“O objetivo é criar um incentivo financeiro para atrair empresas para o estado, inclusive com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim, a Secretaria coordenou os esforços com a Fapemig e viabilizou a criação da linha Come to Minas. O edital encontra-se aberto para proposições, e esperamos incentivar mais empresas, empregos e desenvolvimento econômico com esta iniciativa”, completa o diretor de Gestão e Novos Negócios da Invest Minas, Gustavo Garcia.

As propostas para o Come to Minas devem ser submetidas até a nova data limite por meio do Sistema Everest, da Fapemig.

Atração de investimentos

O papel da Invest Minas é promover, atrair e facilitar a realização de investimentos produtivos no estado, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável e empregos.

A agência atua em diversas cadeias produtivas essenciais, como a mineração, o setor automotivo, de energia, o agro, alimentos e bebidas, fármacos, logística, até a tecnologia.

Especialistas de cada setor estão disponíveis para orientações no sentido de facilitar a jornada do investimento empresarial, auxiliando desde a escolha de terrenos até o acompanhamento de processos de licenciamento e a obtenção de benefícios tributários, além de oferecer inteligência de mercado.

“Os serviços da Invest Minas são oferecidos sem cobrança e as empresas que se beneficiam deles são aquelas que realizam ou planejam realizar investimentos no estado”, resume Gustavo Garcia.