Agência Minas Gerais | BTL Lisboa: Governo de Minas anuncia criação da versão brasileira da Casa da Cidadania da Língua

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quarta-feira (12/3), primeiro dia da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das mais importantes feiras do setor em todo o mundo, a criação da versão brasileira da Casa da Cidadania da Língua, reforçando os laços culturais entre Minas e Portugal.

Em uma parceria com a Associação Portugal Brasil 200 Anos e a Câmara Municipal de Coimbra, o espaço será instalado no Solar do Padre Correia, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e funcionará como uma extensão do centro cultural original, lançado em 2023, em Coimbra. O espaço irá promover a cooperação e a troca artística e cultural entre Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa.

“A presença da Casa da Cidadania da Língua em Minas não é apenas um símbolo dessa ligação histórica, mas um espaço ativo de reflexão, encontro e inovação”, disse José Manuel Silva, presidente da Câmara de Coimbra.

A programação da 35ª edição da BTL segue intensa até o próximo domingo (16/3), divulgando e promovendo as riquezas do estado numa parceria entre o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), e o Instituto Mundu.





Casa da Cidadania em Sabará

A criação da Casa da Cidadania da Língua, que deverá receber exposições, atividades culturais e intercâmbios em diversas áreas, está alinhada aos objetivos do Ano Mineiro das Artes (AMA) programa da Secult-MG, que procura descentralizar a produção cultural, valorizar os artistas e promover novas narrativas.

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, a língua portuguesa é mais do que um idioma, mas um elo de cidadania, um instrumento de liberdade e uma ponte que liga Minas a Portugal e a todos os países lusófonos.

“A parceria com a Associação Portugal Brasil 200 Anos, a Casa da Cidadania da Língua e a Câmara Municipal de Coimbra representa um passo essencial para fortalecer essa ligação. Queremos transformar o Solar do Padre Correia num espaço onde a língua seja celebrada em sua plenitude, como ferramenta de inclusão, expressão e diálogo intercultural”.

Em sua estratégia de valorização das cidades históricas no mercado internacional, o Governo de Minas apoiou o lançamento do Programa Descubra Sabará, iniciativa da prefeitura da cidade e do Sebrae Minas com o objetivo de promover a cidade mineira como destino turístico, cultural e gastronômico.

Cozinha mineira e viola

O sucesso da Cozinha Viva se traduziu em um estande lotado na abertura da BTL. As chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães prepararam carne de lata com chutney de jabuticaba e broa cremosa com calda de doce de leite e farofa de baru. Na tradicional mesa posta, os visitantes puderam degustar produtos como café do Cerrado, pão de queijo, doce de leite, broa e o Queijo Minas Artesanal.

Autoridades visitaram o estande mineiro, como o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carneiro, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. “O estande de Minas Gerais é sempre um dos mais visitados. Minas é um destino muito forte em relação ao mercado internacional, muito bem organizado e promovido na Europa”, destacou Freixo.

Também em sintonia com o AMA, o estado está promovendo seus artistas e os destinos que são referência na arte e criatividade, buscando romper barreiras geográficas e sociais. Para encerrar a feira, os violeiros Chico Lobo e o português Pedro Mestre fizeram uma apresentação de violas caipira e campaniça, em um show regado a boa prosa mineira e alentejana.